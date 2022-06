Absage für drei Projekte, die mehr Wohnraum schaffen sollten

Bauausschuss lehnt Anträge ab

Nein, nein und nochmals nein hieß es jetzt im Hohenbrunner Bauausschuss. Gleich drei Absagen erteilte das Gremium Bauwerbern und ihren Wünschen, mehr Wohnraum zu schaffen.

Hohenbrunn - So sprachen sich die Mitglieder des Ausschusses gegen den Antrag eines Bauherrn aus, eine Praxis in einem Mischgebiet in Wohnnutzung umzuwandeln. In dem Gebäude in der Riemerlinger Robert-Bosch-Straße ist derzeit das Verhältnis zwischen Gewerbe und Wohnen ausgeglichen. Mit der Umwandlung einer Praxis in eine Wohneinheit würde sich die Waage in Richtung Wohnen senken. Das möchte der Ausschuss verhindern.

Bauwerber will Wohnhaus aufstocken

Kein Glück hatte auch ein Bauwerber, der ein Gebäude an der Straße Am Grasbrunner Weg in Hohenbrunn aufstocken möchte. Ein weiteres Vollgeschoss, wie es gewünscht wird, sei aber nach dem Bebauungsplan nicht möglich, war aus der Bauverwaltung zu erfahren. Und davon wurde auch noch nie befreit. Also will man hier auch keinen Präzedenzfall schaffen.

Dreispänner überschreitet Baugrenze

Auch nicht zufrieden zeigte sich das Gremium mit dem Bauvorhaben in der Forststraße in Riemerling. Hier soll ein Dreispänner errichtet werden. Laut Bauplänen würde die Baugrenze in zwei Richtungen um jeweils vier Meter und die Grundfläche nicht unerheblich überschritten werden. Als Gesamtversiegelung auf dem Grundstück errechnete die Bauverwaltung 391,2 Quadratmeter. Damit würde die Gesamtregelung des Bebauungsplanes um 126,2 Quadratmeter überschritten werden. Das war für den Ausschuss ausschlaggebend, das sogenannte gemeindliche Einvernehmen nicht zu erteilen.