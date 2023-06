Ein ganz besonderer Hohenbrunner wird heute Ehrenbürger

Von: Wolfgang Rotzsche

„Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet“, sagt Benno Maier senior (l.), der heute Abend von Bürgermeister Stefan Straßmair zum Ehrenbürger ernannt wird. © Gemeinde Hohenbrunn

Benno Maier senior wird heute zum Ehrenbürger von Hohenbrunn ernannt. Im Interview spricht er über die Bedeutung der Auszeichnung und warum ihm Hohenbrunn so am Herzen liegt.

Hohenbrunn – Am heutigen Freitagabend wird Benno Maier senior offiziell zum Ehrenbürger der Gemeinde Hohenbrunn ernannt. Jüngst schied der 74-jährige CSU-Politiker auf eigenen Wunsch aus dem Gemeinderat aus. Seit 1978 gehörte er dem Gremium ununterbrochen an, davon drei Amtsperioden als Vizebürgermeister. Auch in der Vereinswelt hat sich Maier Verdienste erworben. In der Summe Grund genug, um ihm die höchste Ehre zuteilwerden zu lassen, die eine Kommune zu vergeben hat.

Gratulation, Herr Maier! Sie werden Ehrenbürger. Wie haben Sie das geschafft?

Das war nie mein Ziel! Für mich kam diese Ehre überraschend. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Im vergangenen Jahr wurde ich mit der Bürgermedaille ausgezeichnet.

Naja, aber Ihre Verdienste sind ja nicht gerade gering, oder?

Das ist eine Feststellung, die andere zu treffen haben. Natürlich habe ich mich stets in unserer Gemeinde eingesetzt, habe Aufgaben und Ämter übernommen. Aber das habe ich nicht gemacht, damit ich eine Auszeichnung bekomme. Mir war es immer wichtig, mich für unseren Ort, für Hohenbrunn, für unsere Gemeinde und ein gutes Vereinsleben einzusetzen. Da muss man dann auch Verantwortung übernehmen, wenn etwas weitergehen soll.

Können Sie dann schlecht Nein sagen?

So ist es auch wieder nicht. Ich habe auch schon Anfragen oder Angebote ausgeschlagen. Und ich habe auch Ämter wieder beendet, sei es bei den Schützen oder bei der Feuerwehr.

Und nun haben Sie nach 45 Jahren den Gemeinderat verlassen.

Und das aus freien Stücken. Mich hat niemand zu diesem Schritt gedrängt. Es gab keine Verstimmung oder Verärgerung, die mich zu dieser Entscheidung gebracht hat. Ich bin der Meinung, es ist Zeit geworden. Wir haben jetzt Halbzeit im Gemeinderat. Und ich räume gerne meinen Platz für die jüngere Generation. Mit ein Hauptgrund war für mich, dass ich Probleme habe, wenn mehrere Menschen gleichzeitig reden. Mein Gehör lässt leider nach. In der Turnhalle, zu Coronazeiten, war das extrem schlimm. Aber auch im Sitzungssaal kam es leider zu diesem Problem. So oder so wäre ich aber 2026 sicherlich nicht mehr angetreten.

In Ihrer Ära waren drei Bürgermeister im Amt, Sie selbst waren zwischen 2002 und 2020 Vizebürgermeister. Die CSU-Fraktion hatte schon mal die absolute Mehrheit im Gemeinderat. Trotzdem sind Sie nicht als Hardliner bekannt.

Ich war noch nie ein großer Sprecher, Wortführer oder Kämpfer. Ich würde mich eher als gemäßigt bezeichnen, nicht parteifixiert. Als ich die Aufgabe des zweiten Bürgermeisters wahrnehmen durfte, war mir Loyalität immer wichtig. Ich habe mich nie als Co-Bürgermeister, sondern als Vertreter des Bürgermeisters verstanden. Das war bei Franz Zannoth genauso wie bei Stefan Straßmair so. Mir war es immer wichtig, das Gemeindegeschehen mitzugestalten und auch Verantwortung dafür zu übernehmen. Und wir wurden alle zum Wohle unserer Gemeinde gewählt.

Werden Sie jetzt vielleicht mit dem erhobenen Zeigefinger unterwegs sein?

Sicherlich nicht! Natürlich werde ich das gemeindliche Geschehen weiterverfolgen. Vielleicht setze ich mich auch mal auf die Zuhörerstühle in einer Gemeinderatssitzung, wenn ein Thema auf der Tagesordnung ist, das mich interessiert. Aber ich werde mich hüten, im Nachhinein jemanden zu kritisieren. Ich kenne all die Stammtisch- und Biertischparolen. Ich werde mich bemühen, kein Grantler zu werden.

Haben Sie denn ein Vorbild für all Ihr Tun gehabt?

Nicht direkt. In gewisser Weise aber Leonhard Sigl senior, der auch viel für die Gemeinde getan hat und vor mir Ehrenbürger der Gemeinde Hohenbrunn geworden ist.

Mit ihm eint Sie, dass all das Engagement, das Sie erbracht haben, nie ohne eine Ehefrau und Familie, die hinter Ihnen stehen, möglich gewesen wären

Da haben Sie Recht, das ist so. Ohne diesen Rückhalt wäre das nie und nimmer denkbar gewesen. Und ich bin auch sehr dafür dankbar, schließlich war ich ja wirklich nicht oft zu Hause, sei es wegen Sitzungen, Einsätzen bei der Feuerwehr, Terminen bei den Vereinen oder anderen Aufgaben. Umso mehr freue ich mich auf mehr freie Zeit mit meiner Frau Anna.