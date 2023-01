Einbruch in Geschäft in Hohenbrunn - Polizei sucht Zeugen

Nähe Pfarrer-Wenk-Platz

Von Günter Hiel schließen

Gewaltsam sind unbekannte Täter in ein Geschäft in Hohenbrunn eingebrochen und mit der Beute entkommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Hohenbrunn - In der Nacht auf Freitag, 13. Januar, zwischen 19 Uhr und gegen 5 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Geschäft in Hohenbrunn eingebrochen. Die Täter drangen über eine Hintertür, die sie gewaltsam öffneten, in die Geschäftsräume ein und entwendeten aus einem Büro Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro. Nach der Tat konnten sie sich unerkannt vom Tatort entfernen.

Polizei sucht Zeugen

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei - und die Kripo sucht Zeugen: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Dorfstraße und Pfarrer-Wenk-Platz Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Einbruch stehen könnten?

Hinweise ans Polizeipräsidium

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.