Einsatzreiche Jahre - Übungsbetrieb wieder voll im Gange

Von: Wolfgang Rotzsche

Teilen

Der neue Ford Ranger zeigt, dass die Feuerwehr finanziell gut aufgestellt ist. © Feuerwehr

Nicht nur die Jugendfeuerwehr ist in Hohenbrunn gut aufgestellt. Bei der Hauptversammlung wurde eines deutlich: Diese Wehr ist gerüstet.

Hohenbrunn – Frischer Wind kommt in die Vorstandschaft der Hohenbrunner Feuerwehr. Nach zweijähriger Zwangspause durch die Corona-Pandemie gab es bei der Hauptversammlung des Feuerwehrvereins Neubesetzungen zu vermelden. Dabei wurde Theresa Feldmeier zur Jugendvertreterin sowie Elisabeth Giesl und Michael Wimmer zu Beisitzern gewählt. Valentin Zuber löst Lorenz Ballauf in der Funktion als Kassier ab, der diese Tätigkeit viele Jahre übernommen hatte.

Aktivitäten der letzten beiden Jahre

Außerdem wurde bei der Versammlung auf die Aktivitäten der vergangenen beiden Jahre zurückgeblickt und die Vorstandschaft verändert. Kreisbrandmeister Christoph Schütte bedankte sich bei der Hohenbrunner Wehr für die Durchführung des Kreisjugendfeuerwehrtags, des Tags der offenen Tür und der langen Nacht der Feuerwehr. Die Veranstaltungen seien eine Werbung für die Feuerwehr und gelungene Feste gewesen.

Gleichwohl bescheinigte der Kreisbrandmeister der Vorstandschaft eine großartige Professionalität bei Organisation. Und es war nicht gerade wenig, was der Verein auf die Beine gestellt hat. Das zeigte Vereinschef Leonhard Sigl, der mit seinem Team bei Aktionen versuchte, das Miteinander und die Kameradschaft in schwierigen Zeiten aufrechtzuerhalten. So gab es einen „Steckerlfisch to go“ anstatt einer Veranstaltung am Aschermittwoch und Weihnachtspräsente anstatt einer Adventsfeier.

Starke Jugendgruppe

Sigl zeigte sich auch sichtlich stolz auf die starke Jugendgruppe. Auch finanziell sei der Verein gut aufgestellt, was die Unterstützung der technischen Wehr erst möglich mache. So konnte sich der Verein bei der Ausrüstung und bei den Fahrzeugen beteiligen, wie zum Beispiel beim Ford Ranger oder bei neuen Helmen.

Jugendwart Matthias Fischer berichtete, dass die Jugendfeuerwehr mit 13 Jugendlichen gut aufgestellt sei. So manche Ausbildung musste pandemiebedingt digital stattfinden. Jetzt freut sich Fischer, „wieder voll angreifen zu können“. Übungen, die aktiv gemeistert werden können, machen doppelt so viel Spaß. Im Tagebuch der Hohenbrunner Wehr stehen für das Jahr 2020 ganze 517 Einsätzen und für 2021 sogar 547 Einsätze. Die hohe Zahl ist durch den durchgehend First-Responder-Dienst sowie durch den Betrieb der gemeindlichen Teststation begründet.

Übung auf stillgelegtem Industriegelände

Kommandant Marco Neugebauer freut sich, dass im Jahr 2022 wieder ein normaler Übungsbetrieb möglich war. Denn Einsätze fänden nun mal auch in der Realität statt. Jüngst nahmen die Hohenbrunner Feuerwehrleute mit ihren Siegertsbrunner Kameraden an einem Übungstag der Feuerwehr Waldtrudering und dem BRK Trudering auf einem stillgelegten Industriegelände in der Nähe des Leuchtenbergrings teil. Außerdem gab es eine interne Auffrischungsübung im Umgang mit Kettensägen.