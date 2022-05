Erste Pläne für neuen Feststadel in Hohenbrunn

Von: Wolfgang Rotzsche

Der alte Feststadel muss wegen der Erweiterung des Gewerbegebiets weichen. Doch die Hohenbrunner Gemeinderäte hadern mit den Kosten für einen Neubau.

Schön, aber vielen zu teuer: Die ersten Pläne für einen neuen Feststadel sehen einen zweigeschossigen Massivbau vor mit Garten für Sommerfeste. © Simulation: Grund Architekten

Hohenbrunn - Wohin mit dem Feststadl, wenn er im Zuge der Erweiterung des Gewerbegebiets weichen muss? Und was darf ein Neubau kosten? Diese Fragen treiben die Hohenbrunner Ratsmitglieder um. Nun sollen Vereins- und Gemeinderatsvertreter zusammenkommen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen.Einen ersten Plan erhielt der Gemeinderat jüngst vom beauftragten Architekten Alexander Grund. Bei den möglichen Kosten schluckten viele Mandatsträger: 1,9 Millionen Euro. Dafür wäre aber ein Teil des Gebäudes in Massivbau, der andere in Holzschalenbau. Allein daran stießen sich die Gemüter. Peter Berger (ÜWG-FW) sprach davon, das vorgestellte Projekt habe kein Herz und kein Gefühl. Anton Fritzmaier (CSU) war da schon gütiger: „Es ist kein 08/15-Bau.“ Karlheinz Vogelsang (ÜWG-FW) sprach sich dafür aus, es erst einmal mit großen Zelten als Provisorium zu versuchen.

Grund warb für seine Pläne, die durchaus voralpenländische Züge habe. Ja, die Pläne erinnern an einen Einseithof. Der Massivbau wäre zweigeschossig mit einem Foyer, das Obergeschoss könnte für Tanzveranstaltungen genutzt werden. Der Planzeichner schlägt auch einen gartenähnlichen Bereich für Kinderbetreuung und Sommerfeste vor. Und da der Bauhof in unmittelbarer Nähe ist, könnten auch Synergieeffekte genutzt werden. Zumal der Bauhof den Holzanbau mitnutzen könnte.

Zwei Gebäude müssen weichen Es geht eigentlich um zwei Gebäude an der Siegertsbrunner Straße, die durch die Erweiterung des Gewerbegebiets verschwinden sollen, der Feststadl und die Halle K. Letztere ist ein Relikt aus der Zeit, als dort noch das Gelände der Katastrophenschutzwerkstätte des Bundes war. Sie hat deswegen auch schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel und wird beispielsweise für kleinere Vereinstreffen oder von Sportvereinen genutzt. Der Bau sei aber „fertig“, so Bürgermeister Stefan Straßmair, sprich: abbruchreif. In Holzbauweise ist der Feststadl errichtet worden, der bisher zum Beispiel vom hiesigen Burschenverein für Feste, für den Apfel- und Honigmarkt, Flohmärkte, Impfaktionen sowie Veranstaltungen der Gemeinde selbst verwendet worden ist.

Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU) merkte an, dass der Vorschlag „sehr schön“ sei, aber die Kosten natürlich die Frage aufwerfen, ob das finanziell zu stemmen sei: „Da müssen wir Kassensturz machen.“ Die Notwendigkeit, einen Ersatz für den jetzigen Stadel zu finden, wurde natürlich im Gemeinderat gesehen. „Wir dürfen eine Entscheidung nicht auf die lange Bank schieben. Wir brauchen einen Treffpunkt in unserer Gemeinde, auch für neue Vereine und Menschen, die noch nicht hier verwurzelt sind“, sagte Mechthild Heinmüller (SPD). Dafür gab es vollste Zustimmung von Fritzmaier: „Unsere Gemeinde hat eine Verpflichtung für die Dorfgemeinschaft. In einem Stadel sind Kommunikation und Begegnung möglich.“

Nur beim Standort scheiden sich die Geister. Im Gemeinderat wurde schon mal festgelegt, dass der Stadel in Bauhofsnähe errichtet werden soll. Darüber zeigten sich Ortsvereine nicht ganz glücklich. Laut nachgedacht wurde nunmehr auch über eine Nähe zum neuen Schulcampus beziehungsweise. den dazugehörigen Sportflächen westlich der Bahn. Als „hochproblematisch“ stufte Straßmair diesen Ort ein. Nicht weit davon entfernt sei die Bundesautobahn. Das Risiko, dass da etwas passieren könne, sei einfach zu groß. Also muss nochmals miteinander gesprochen werden.

Zum einen sollen sich die Vereins- und Fraktionschefs treffen. Und dann kommt es dem Bauausschuss zu, sich weiter Gedanken zu machen. Rolf Kersten (Grüne) brachte noch die Frage auf, ob sich nicht mit Sponsoring der Bau mitfinanzieren ließe. Darauf erwiderte Straßmair, dass dies geprüft werde; denkbar sei es aber, dass die Kommune das nicht darf.