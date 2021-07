Süßer Falkennachwuchs in Hohenbrunn

Sechs prachtvolle Jungtiere

Es ist schon eine Schau, wie die jungen Turmfalken nebeneinander in ihrem Holzhäuschen sitzen und neugierig nach draußen blicken. Erneut kann sich Familie Roth an der Taufkirchner Straße in Hohenbrunn über gefiederten Nachwuchs freuen.

Hohenbrunn - Natürlich hat die Familie ihren Beitrag dazu geleistet, damit sich der Nachwuchserfolg der vergangenen Jahre wieder einstellt. Turmfalken bevorzugen hoch gelegene Brutplätze. Deswegen werden sie auch Mauer-, Dom- oder Kirchfalken genannt. Also wurde auch dieses Mal wieder geschaut, es ihnen so recht wie möglich zu machen. „Wir hatten das Holzhaus hoch oben im First des Nachbarhauses befestigt, mit direktem Blick in den Garten und in die hohen Bäume“, sagt Solveig Roth.

+ Und Abflug: Ein junger Turmfalke verlässt das Vogelhaus im Garten von Familie Roth. © Cor van der Zee

Jungfalken in diesem Jahr ausgeglichen und entspannt

Fast unbemerkt hat sich wieder ein Falkenpaar eine Bleibe dort ausgesucht. „Die beiden Falken flogen von dem riesigen Ahorn das Haus an, legten Eier ab und brüteten.“ Die Falkenkinder wuchsen behütet heran, beinahe klamm und heimlich. Doch die Roths sind mittlerweile zu Falkenexperten geworden und haben natürlich Wind vom Nachwuchs bekommen. Solveig Roth freut sich immer noch riesig über den Nachwuchs: „Es waren heuer sogar sechs Prachtvögel; wunderschöne Turmfalken.“ Nach ihrer eigenen Feststellung und im Vergleich zu den Vorjahren seien die Jungfalken in diesem Jahr „ausgeglichen und unaufgeregt“ gewesen. Insgesamt schienen es die Jungvögel genossen zu haben, in Hohenbrunn ihre Wiege gefunden zu haben. Nun ist es für die Jungfalken an der Zeit, sich selbst durchs Leben zu schlagen. wjr

Population geht zurück

Laut Landesbund für Vogelschutz in Bayern gibt es in Deutschland aktuell zwischen 42 000 bis 68 000 Turmfalken-Brutpaare. Mehr als 10 000 sollen es in Bayern sein. Die Roths haben ihren Beitrag dazu geleistet, damit die Population gesichert ist. Denn auch wenn Turmfalken nicht als gefährdet gelten, ist ein Rückgang des Bestands festzustellen. Hauptgründe hierfür sind Nahrungs- und Nistplatzmangel. Durch Versiegelung und Bebauung verschwinden wichtige Jagdreviere und mit ihnen auch die Beutetiere.