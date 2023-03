Für ein Baumprojekt: Riemerlinger Ehepaar verschenkt Energiekostenzuschuss an Enkel

Von: Carina Ottillinger

Teilen

Mit Spaten und Elan: Das Ehepaar Ines und Jochen Imhoff will mit dem Energiekostenzuschuss etwas Sinnstiftendes schaffen und andere zu ähnlichen Aktionen inspirieren. © Stefan Rossmann

Wie alle Rentner hat auch das Ehepaar Ines und Jochen Imhoff aus Riemerling einen Energiekostenzuschuss erhalten. Da sie auf das Geld nicht angewiesen sind, wollten sie es für etwas Sinnstiftendes verwenden.

Riemerling/ Grub – Hoch konzentriert buddelt Samuel (11) mit einem Holzspaten direkt auf der orangenen Markierung ein Loch. Er nimmt eine kleine Roteiche in die linke Hand, pflanzt den Setzling vorsichtig in die Mulde und schüttet Erde darauf. Dann klopft er alles fest und streicht sich mit der Hand über die Stirn. Um ihn herum ist die restliche Familie in die gleiche Arbeit vertieft. Insgesamt 160 Bäume wollen die Imhoffs aus Riemerling heute mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald pflanzen.

Wie alle anderen Rentner hat das Ehepaar Ines und Jochen Imhoff einen Energiekostenzuschuss mit 600 Euro von der Bundesregierung bekommen. „Wir brauchen diesen Zuschuss nicht und haben überlegt, wie wir ihn sinnvoll weitergeben können“, sagt Peter Imhoff. Die Idee: Die Enkelkinder durften sich ein Klimaschutzprojekt in der Region aussuchen. „Aktionen, die die Kinder selbst verfolgen können, um zu sehen, was ein kleiner Erdenbürger tun kann.“

Baumaktion der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald

Die Enkel wählten die Baumaktion der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Landesverband Bayern (SDW) Mit einer Spende von 800 Euro haben die Imhoffs 160 Bäume im Staatsforst nahe Grub (Landkreis Ebersberg) gepflanzt. Im Landkreis München hat die SDW im vergangenen Jahr etwa 55 000 Bäume gesetzt. „Baumspenden sind gerade in aller Munde“, sagt Simon Tangerding, Geschäftsführer der bayerischen SDW. „Ein Trend der die Sorge der Menschen um ihre Heimat, aber auch das Ökosystem Wald zeigt.“

Nachhaltigkeit spielt auch im Alltag der Imhoffs eine Rolle. Die Familie bemüht sich, mit vielen kleinen Dingen etwas für die Umwelt zu tun. Mülltrennung, Plastikvermeidung, Energiesparen, mit Rad und Bus fahren.

Die Enkelkinder der Imhoffs durften sich ein Klimaprojekt aussuchen, das sie mit dem Geld aus dem Energiekostenzuschuss unterstützen möchten. Sie entschieden sich für die Baumaktion der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Landesverband Bayern und pflanzten jetzt Bäume im Staatsforst in Grub. © Stefan Rossmann

An den Sonntagen geht Familie Imhoff gern in den Wald. Der elfjährige Samuel liebt außerdem das Gärtnern. Einen Baum haben er und seine Schwester Laura (9) noch nicht gepflanzt, dafür aber Saaten für das Gemüsebeet zuhause oder im Schulgarten. Die Baumpflanzaktion passt daher zu den Imhoffs. Bei der Recherche zu regionalen Klimaschutzprojekten stieß die Familie auf das Projekt der SDW.

Der Staatsforst eignet sich perfekt für die neuen Bäume

Der Staatsforst in Grub bei Poing eignet sich perfekt für die neuen Bäume. Der Wald liegt in einer Schotterebene. Anders als bei der Fichte, reicht den Baumsetzlingen eine Armlänge Wasserspeicher. Spitzahorn, Trockeneiche, Roteiche sowie die Fruchtbäume Speierling und Elsbeere finden dort ein neues Zuhause. Mit Pflanzensäcken und Spaten stapft die zehnköpfige Familie Imhoff dem Experten Simon Tangerding hinterher. Großeltern, Kinder, Enkelkinder. Tangerding markiert die Waldstellen und erklärt wie die Setzlinge eingepflanzt werden sollen. Zweieinhalb auf drei Meter, gruppenweise in 35 bis 50 Metern.

Mindestens fünf Jahre begleitet die SDW die Bäume der Imhoffs. Die Jungbäume müssen zweimal jährlich ausgemäht und mit Schutzmitteln versorgt werden. Auch für Samuel ist klar, sie werden sich um ihre Bäumchen kümmern. Der nächste Waldbesuch ist schon geplant.