Gefahrenstoffe auf dem Muna-Gelände: Debatte um neue Untersuchung

Der sogenannte gefährliche und nicht zugängliche Teil des Munitionsdepots Hohenbrunn treibt Gemeinderat Alfred Rietzler (parteilos) um. Er forderte in einem Antrag eine neue Untersuchung auf Gefahrenstoffe. Darüber hat der Gemeinderat nun diskutiert.

VON WOLFGANG ROTZSCHE

Hohenbrunn – Mit seinem Antrag, den Boden des Muna-Geländes auf Kampfmittel untersuchen zu lassen, stand Alfred Rietzler (parteilos) im Hohenbrunner Gemeinderat allein da. Vorerst ließ er nach einer entsprechenden Debatte seinen Antrag ruhen. Er möchte sich selbst ein Bild davon machen, was bereits alles unternommen worden ist.

Konkret geht es um die Flächen des sogenannten gefährlichen Teils des Munitionsdepots Hohenbrunn. Dieses ist noch nicht zugänglich. Aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn gab es bei den Überlegungen, dort Waldkindergärten anzusiedeln, von Bürgermeisterin Ursula Mayer (CSU) Bedenken. Wie berichtet, fand man auf Siegertsbrunner Flur belastendes Bodenmaterial. Rietzler nahm dies zum Anlass, um eine erneute Schadstoffuntersuchung auf Hohenbrunner Gebiet vornehmen zu lassen. Wie Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU) erklärte, hat die Gemeinde bereits mehrere Gutachten in Auftrag gegeben – noch bevor die Kommune das Gelände erwarb: „Wir haben nicht die Katze im Sack gekauft.“

Der Rathauschef listete auf, was geschehen ist. So wurde die historische Seite durch Berichtsauswertung, Befragung von Zeugen und Auswertung von Luftbildern durchleuchtet. Weiterhin wurden Flächen ermittelt, die unter die Lupe genommen wurden. Auch mit Probenentnahme. Trotzdem, das gab Straßmair zu, könne man nicht ausschließen, dass irgendwo ein Fass Öl oder aus alten Zeiten etwas im Erdreich ruht. Eine gründliche Untersuchung habe aber stattgefunden, weswegen er Bedenken aus der Nachbargemeinde hinsichtlich Kampfmitteln nicht nachvollziehen könne. Noch nicht geöffnet sei der ehemalige gefährliche Teil deswegen, weil es noch Gefahrenstellen gibt. Diese seien beispielsweise die Bunker, Zisternen und Stolpermöglichkeiten.

„Hierzu haben wir eine Untersuchung angestellt. Und es gibt Vorschläge für Maßnahmen, die ergriffen werden sollen.“ Dafür müsse man noch entsprechende Gelder in die Hand nehmen. In puncto Boden aber ist nach Meinung Straßmairs alles Erdenkliche unternommen worden.

Schützenhilfe bekam der Bürgermeister von der Grünen-Gemeinderätin Martina Kreder-Strugalla, die Akteneinsicht genommen hatte. „Ich kann bestätigen, dass alle Flächen untersucht worden sind. Wer das Gelände betritt, hüpft sicher nicht von einer Sprengladung zur anderen.“ Rathausmitarbeiter Stefan Forster ergänzte: „Es handelte sich dort nicht um einen Truppenübungsplatz. Ein neues Gutachten dürfte keine neuen Erkenntnisse bringen.“ Straßmair merkte noch an, dass er natürlich nicht garantieren könnte, ob nicht irgendwo doch eine Gewehrkugel vielleicht liegen könnte. Aber es sei nicht möglich, das gesamte Gelände in einer Größe von 100 Hektar komplett zu untersuchen. Ein neues Gutachten dürfte sehr kostspielig sein. Allein eine Sondenbohrung koste mehrere Tausend Euro. Ganz zu schweigen von einer Gesamtüberprüfung des Areals. Straßmair bot Rietzler an, die Akten im Rathaus in der Sache einzusehen.

Untersuchung

des Bodens

abgeschlossen