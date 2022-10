Halle K hat „Lebenszeit“ schon überschritten - Gemeinde Hohenbrunn plant Abriss

Von: Wolfgang Rotzsche

Die Halle K in der Luftaufnahme (mit grauem Dach links). Sie ließ sich auf vielerlei Weise nutzen. © SYSTEM

Auf dem Muna-Gelände bleibt es nicht, wie es war. Als nächstes soll die Halle K abgerissen werden. Und zwar noch in diesem Jahr.

Hohenbrunn – Der Verein „MACeV“ Music & Art Company wird heimatlos. Und das gilt nicht nur für ihn allein. Denn die Gemeinde Hohenbrunn wird die Halle K im Gewerbegebiet abreißen. Für den Vereinsvorsitzenden Wilfred Schwaighofer steht sein Verein bald ohne Standort da. Eine zukünftige Unterkunft ist in Planung, die Fertigstellung aber noch nicht vorhersehbar. Die Gemeinde bemühe sich, nicht nur seinem Verein, sondern auch allen anderen eine Übergangslösung für das Equipment zu bieten. Aber da hat Schwaighofer Bedenken: „Es liegt die Vermutung nahe, dass sich Vereine ohne festen Treffpunkt zwangsläufig auflösen oder Mitglieder in anderen Gemeinden ein Zuhause suchen.“

Relikt aus vergangenen Zeiten

Die Halle K ist ein Relikt aus der Zeit, als auf dem Gelände eine Katastrophenschutzwerkstätte des Bundes betrieben worden ist. Sie und der Gemeindestadel sind in der Vergangenheit von Vereinen und nicht zuletzt auch von der Gemeinde Hohenbrunn rege genutzt worden. So gab es den Apfel- und Honigmarkt, Flohmärkte, Feste des hiesigen Burschenvereins und Veranstaltungen der Kommune. Der TSV Hohenbrunn-Riemerling ist dort auch teilweise untergebracht sowie der Seniorenstammtisch und Schachgruppe. „Nur für unseren Verein gesprochen war der Muna-Musik-Markt ein Anlaufpunkt für Eltern mit Kindern zum Instrumente-Ausprobieren und um mit den Musikern Kontakt aufzunehmen“, sagt der Vereinsvorsitzende. Mit kostenlosen Workshops unterstützte der Verein Musik-Neulinge mit Tipps zur Band-Gründung. Auf der technischen Seite ging es um den Aufbau eines Tonstudios im heimischen Keller, aber auch Fragen zu Licht- und Tonentscheidungen wurde beantwortet.

Stadel soll an neuer Stelle errichtet werden

Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU) erklärt auf Anfrage des Münchner Merkur, dass die Halle K heuer noch abgerissen werde. Sie habe ihre Lebenszeit eigentlich schon überschritten. Geplant wird schon länger, dass der Stadel versetzt oder an anderer Stelle neu errichtet werden soll. An der alten Stelle muss die Gemeinde aufgrund der Bauleitplanung den Bereich räumen, um ihn für Gewerbe und Anbindung freizugeben. In der Gemeinde gibt es Überlegungen, einen neuen Stadel in unmittelbarer Nähe zum Bauhof zu errichten. Der Bürgermeister hebt hervor, dass die Gemeinde Hohenbrunn den Sportcampus errichtet hat, der auch teilweise Ersatzmöglichkeiten für Vereine bietet. Zum Beispiel für den TSV. Dort herrscht Dankbarkeit, dass die Räume mitgenutzt werden konnten.

Mit moderner Schwertkunst genutzt

Vereinsvorsitzende Sinaida Heckmaier war selbst mit der Abteilung Moderne Schwertkunst drin. Aber auch die Abteilungen „Boogie“ und „Step“ hatten regelmäßige Termine. „Wir haben die Räumlichkeiten sehr geschätzt, oft war die Halle K ein Back-up, wenn kurzfristig andere Hallen nicht zur Verfügung standen“, erklärt die Vereinschefin. Inzwischen hätten alle Gruppen das Training in der Halle K eingestellt. Lediglich einige Trainingsutensilien lagern noch dort, Materialien und andere Gegenstände, die demnächst ausgeräumt werden müssen. Heckmaier zeigt sich erfreut, dass im Sportcampus neue Räume für den TSV vorhanden sein werden. Bis zur Eröffnung sei noch ein wenig Zeit zum Überbrücken notwendig, aber „das kam für uns nicht überraschend“. Sie trauert der Halle K nach, „da sie eine wirklich einzigartige Trainingsstätte war, mit der wir viele schöne Erinnerungen verbinden, wie Sommerfeste, Weihnachtsfeiern und besondere Lehrgänge. So war die Halle beispielsweise vor Weihnachten immer mit einem Christbaum und an Fasching fröhlich bunt geschmückt. Auch die Säulen in der Halle waren für einen Sportraum außergewöhnlich und haben im Schwertkunst-Training zu besonderen Trainingsideen geführt.“

Aber die Sportlerin sieht zuversichtlich in die Zukunft. Ebenso wie Straßmair, der betont, dass der Sportcampus eine Lösung ist. Für „MACeV“ hat die Gemeinde auch gesorgt und dem Verein Übergangsmöglichkeiten für sein Equipment angeboten.