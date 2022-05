Ärger um doppelten Glasfaserausbau - Anwohnerin schimpft auf Bürgermeister: „Mache Sie dafür verantwortlich“

Von: Wolfgang Rotzsche

Zum zweiten Mal werden jetzt in der Luitpoldsiedlung in Hohenbrunn die Straßen aufgerissen, um dort Glasfaser zu verlegen.

In einem offenen Brief kritisiert die Hohenbrunnerin Monika Langlotz Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU) im Zusammenhang mit dem Glasfaserausbau in der Gemeinde.

Hohenbrunn - Sie wohnt, wie der Bürgermeister auch, in der Luitpoldsiedlung. Dort sei wieder Ruhe eingekehrt, nachdem die Leitungen fürs Glasfasernetz verlegt worden sind. Verwundert zeigt sich Langlotz in ihrem Schreiben darüber, dass jetzt die Deutsche Telekom angekündigt hat, im Herbst nochmals die Straßen aufzureißen, um auch Glasfaser zu verlegen. Sie könne das nicht nachvollziehen, warum nicht Leitungen gemeinsam genutzt werden können.

Verpflichtet gefühlt, mitzumachen

„So wie ich das sehe, sind hier seitens der Verwaltung einige Dinge schlecht gelaufen, für die ich Sie als Bürgermeister in der Verantwortung sehe“, schreibt die Hohenbrunnerin. Schließlich habe ja die Verwaltung das Unternehmen „Deutsche Glasfaser“ angepriesen und deutlich gemacht, entweder werde dieses Angebot genutzt oder es werde in nächster Zeit kaum ein solch attraktives Angebot geben. Langlotz: „Da musste ein jeder zwangsläufig davon ausgehen, dass die Deutsche Telekom auf mittlere und lange Sicht keinen Glasfaserausbau in Hohenbrunn plant und dass das seitens der Verwaltung auch entsprechend abgeklärt wurde. Für uns persönlich sprach wenig für einen Glasfaseranschluss, wir waren mit unserer 100 MBit Leitung zufrieden. Da wir aber dem Lärm und dem Dreck sowieso nicht entkommen konnten, haben wir mitgemacht.“

So reagiert der Bürgermeister

Langlotz echauffiert sich in ihrem Schreiben darüber, dass die Bauarbeiten zur Verlegung der Glasfaserleitungen nicht gemeinsam durchgeführt werden. Schuld hat ihrer Meinung nach Bürgermeister Straßmair. Dem wirft die Hohenbrunnerin vor, er sei seiner Fürsorgepflicht nicht nachgekommen.

Straßmair macht auf Anfrage des Münchner Merkur keinen Hehl daraus, dass er nicht glücklich über diese Geschichte ist. Wenngleich es aus seiner Sicht nicht die Schuld der Gemeinde ist. Denn diese war sehr wohl in Verhandlungen mit der Deutschen Telekom, um einen Glasfaserausbau zu erreichen. Doch das Ergebnis war ernüchternd: „Leider ohne Erfolg; die Telekom war nur bereit, die für sie lukrativen Gewerbegebiete auszubauen.“ Damals sei nur die Deutsche Glasfaser bereit gewesen, unter bestimmten Voraussetzungen den Ausbau anzustrengen. Der Gemeinderat stand hinter dem Vorhaben.

Von der Telekom überrascht

Auch Straßmair wurde von der Nachricht der Deutschen Telekom überrascht, ein eigenes Netz jetzt doch legen zu wollen. Zu verhindern sei das nicht, so der Bürgermeister. Schließlich handelt es sich um einen freien Wettbewerb. Ein ähnliches Szenario zeichnet sich derzeit in Sauerlach ab (wir berichteten). Straßmair sieht aber auch Vorteile, denn dann werde das Gemeindegebiet mit zwei Netzen erschlossen und es gibt auch zwei Anbieter. Freilich, was bleibt sind die Unannehmlichkeiten der wiederholten Baustellen. Trotzdem bleibt Straßmair bei seiner Feststellung, dass die damals getroffene Entscheidung des Gemeinderats richtig war: „Ich bin mir auch heute noch sicher, dass die Gemeinde ohne die Kooperation mit der Deutschen Glasfaser noch lange auf einen Ausbau warten müsste.“