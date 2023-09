Schock: 7000 Euro für Betreuung im Altenheim - „Weiß nicht, wie ich das noch bezahlen soll“

Von: Volker Camehn

Mehr als 7000 Euro kostet die Betreuung im Altenheim Lore Malsch in Riemerling Kurt Gräbner und seine Frau Renate Feistl ab Anfang Oktober. Beide haben Pflegegrad 3. © Volker Camehn

Das Lore-Malsch-Pflegezentrum in Riemerling erhöht zum dritten Mal in 17 Monaten die Kosten für die Betreuung. Petra Merkl müsste dann für ihre Eltern künftig über 7000 Euro bezahlen. Ein Schock.

Hohenbrunn – Petra Merkl kann es nicht fassen. Zum 1. Oktober sollen die Unterbringungskosten im Riemerlinger Lore-Malsch-Altenheim für ihre Eltern, Renate Feistl (81) und Kurt Gräbner (83) mal wieder steigen – und zwar exakt um 842,94 Euro. Pro Person. Greift die neue Preissteigerung, muss Petra Merkl künftig monatlich 7135,20 Euro für ihre Eltern an den Träger, die Diakonie München und Oberbayern, überweisen.

Pflegekassen und Sozialhilfeträger müssen Erhöhung noch zustimmen

In einem Schreiben der Diakonie vom 2. August wurde Merkl über „eine Erhöhung der Heimentgelte für das informiert, berichtet sie gegenüber dem Münchner Merkur. Die „erforderliche Anpassung“ in der Riemerlinger Einrichtung werde, so heißt es da, „bei den zuständigen Kostenträgern (Pflegekassen und Sozialhilfeträger)“ gerade beantragt. Die müssen einer Erhöhung noch zustimmen.

Erst im Januar wurden die Kosten erhöht

Merkls Eltern, die im Lore Malsch in einem Doppelzimmer untergebracht sind, haben Pflegegrad 3. Sie sind, so die Definition, also durch körperliche und/oder psychische Beeinträchtigungen stark eingeschränkt. Erst zum 1. Januar dieses Jahres hatte es eine Anhebung der Heimentgelte gegeben, da ging es in der Begründung unter anderem um eine Azubi-Umlage und Mehrkosten für „Energie, Lebensmittel, Pflegebedarf und Fremddienstleitungen“. Insgesamt, so die 56-Jährige, sei dies mittlerweile die „dritte Preiserhöhung innerhalb von 17 Monaten“. Ihr Widerspruch per E-Mail vom 9. Dezember 2022 blieb bislang unbeantwortet, sagt sie.

Weiß nicht mehr, wie sie das alles bezahlen soll: Tochter Petra Merkl. © Volker Camehn

Tochter muss im Ernstfall Wohneigentum verkaufen

Immerhin: Die Eltern besitzen laut Merkl noch eine Wohnung, „die müsste ich dann verkaufen, sonst kann ich das alles nicht mehr bezahlen“. Möglicherweise wären die Mehrkosten auch nicht das Problem, würden die Rahmenbedingungen für Petra Merkl stimmen. Doch das tun sie angeblich nicht. Merkl, die ihre Eltern nach eigenen Angaben täglich für mehrere Stunden in Riemerling besucht, wirft der Einrichtung unter anderem vor, dass die Heimbewohner mitunter nur alle 14 Tage geduscht und/oder gewaschen werden. Fernseher etwa seien wochenlang außer Betrieb, auch warmes Wasser stünde häufig nicht zur Verfügung. Und Heimbewohner müssten schon mal eine halbe Stunde auf der Toilette ausharren, bis sie vom Pflegepersonal abgeholt würden. Zudem fände in dem Pflegezentrum ein steter Personalwechsel statt, Merkl beklagt den vermehrten Einsatz von Mitarbeitern durch Zeitarbeitsfirmen.

Diakonie äußert sich zu Vorwürfen

Der Münchner Merkur hat die Diakonie München und Oberbayern sowie die Heimleitung schriftlich mit den Vorwürfen konfrontiert. Die antwortete umfänglich und umgehend. So wurde die Erhöhung des Heimentgelts auch nicht bestritten, vielmehr sieht man sich mit allerlei Sachzwängen konfrontiert: „Als Pflegeträger agieren wir unter zunehmend schwierigen Rahmenbedingungen, einer Entgeltfinanzierung, die nur durch die Politik reformiert werden kann. Die Pflegeentgelte werden nicht durch uns Träger festgelegt. In diesem System zahlen die Pflegekassen lediglich einen festen Sockelbetrag, die restlichen Kosten, müssen durch die Versicherten aufgebracht werden.“ Restliche Kosten wie Unterkunft, Verpflegung und anteilige Investitionskosten in vollem Umfang. Was die Hygiene anbelangt, teilt die Diakonie mit, dass die Geschäftsführung eine „interne Prüfung“ veranlasst habe. „Dazu gehören die Überprüfung von Pflegedokumentation und Pflegevisiten. Unsere bisherigen Stichproben widerlegen die genannten Vorwürfe.“

Modernisierung läuft seit 2012

Laut Diakonie werde das Haus derzeit „umfassend modernisiert“. Die Bauarbeiten fänden bei vollem Betrieb statt. Hier könne es zu baubedingten Beeinträchtigungen für Bewohner und Mitarbeiter kommen. Bei den Sanierungsmaßnahmen seien zudem „irrtümlich auch Antennenleitungen durchtrennt worden“. Die Baumaßnahmen dauern inzwischen allerdings bereits mit Unterbrechung seit Sommer 2012, bis Ende 2023 sollen sie abgeschlossen sein.

Diakonie: „Wir übererfüllen die Vorgaben zum Personaleinsatz“

Was die Personalsituation anbelangt, verfüge man über „engagiertes und langjähriges Stammpersonal. Aktuell übererfüllen wir die Vorgaben zum Personaleinsatz“. Zeitarbeitskräfte seien zudem in der Pflege keineswegs ungewöhnlich, gerade um urlaubs- und krankheitsbedingte Ausfälle zu kompensieren. „Im Pflegezentrum Lore Malsch wurden daher im August Pflegekräfte von Zeitarbeitsfirmen eingesetzt“, heißt es seitens der Diakonie. Petra Merkl nimmt das allerdings anders wahr: „Ich bin ja regelmäßig hier. Da ist immer weniger Personal vor Ort.“