Deutsche Bahn überrollt Hohenbrunn: Der Mittelbahnsteig bleibt

Von: Max Wochinger

In die Jahre gekommen: Der Bahnsteig in Hohenbrunn ist nicht erreichbar für eingeschränkte Menschen. © mw

Der Bahnhof in Hohenbrunn soll endlich barrierefrei werden. Die Gemeinde wollte dazu zwei Außenbahnsteige – aus Rücksicht vor eingeschränkten Menschen. Nun übernimmt die Kommune den Vorschlag der Bahn, der aber ist für alle unbefriedigend.

Hohenbrunn – Am alten Bahnhof in Hohenbrunn gibt es eine kleine Modelleisenbahn. Die Anlage der Gartenbahn ist ein bisschen in die Jahre gekommen – etwa so wie die Haltestelle der S-Bahn nebenan. Der Bahnhof ist einer der letzten im S-Bahn-Netz München, der nicht für behinderte Menschen und Mütter mit Kinderwagen zugänglich ist. Der Gemeinderat möchte das seit vielen Jahren ändern. Nach der Sitzung des Gremiums mit Vertretern der Bahn am Dienstag müssen sich die Ratsmitglieder mit einem Minimalkompromiss zufriedengeben: Hohenbrunn behält den bestehenden Mittelbahnsteig mit nur einem neuen Aufzug und einer Fußgänger-Unterführung.

Längere Bauzeit für Außenbahnsteige

Noch vor der Sitzung war sich der Gemeinderat einig: Wir wollen zwei Außenbahnsteige mit Rampen. Nur so könne man Aufzüge vermeiden, von denen die Haltestelle zwei bräuchte, weil einer oft nicht funktioniere, so die Meinung vieler Ratsmitglieder. Drei Vertreter der Bahn machten aber schnell klar: Zwei Außenbahnsteige wird es nicht geben.

Einer der Gründe dafür ist die längere Bauzeit für Außenbahnsteige. Die Gemeinde will mit dem Umbau des Bahnhofs fertig sein, wenn der Betrieb der neuen Realschule im Herbst 2026 startet. Hohenbrunn bekam Anfang des vergangenen Jahres den Zuschlag für den Bau einer neuen Real- und Montessorischule – auf der westlichen Seite des Bahnhofs. Die Schüler könnten über das Gleis springen, um direkt zum Bahnsteig zu gelangen, so die Sorgen der Gemeinderäte; aktuell hat der Bahnhof keinen westlichen Zugang.

Das „Bahnsteig-Hopping“ wollen die Ratsmitglieder vermeiden. Mit Außenbahnsteige wäre aber die Fertigstellung des barrierefreien Bahnhofs bis zum Schulstart 2026 nicht zu machen: „Die Planungen, der Bau und Anpassungen dauern länger“, sagte Herbert Kölbl von der Bahn. Möglich ist es mit der Vorzugsvariante von Bahn und Freistaat – der Erneuerung des Mittelbahnsteigs.

Das Problem ist die verbaute Weiche, mit ihr ist eine Umstellung zu Außenbahnsteigen nicht möglich. Dafür sind zwei neue Weichen nötig sowie „umfangreiche Oberleitungsanpassungen“ und weitere Baumaßnahmen. Und das kostet.

Kosten zu hoch

Die Kosten sind der Grund Nummer zwei, der gegen Außenbahnsteige spricht: Die Bahnvertreter schätzen sie für eine Haltestelle mit Außenbahnsteige auf rund 30 Millionen Euro – die will aber niemand bezahlen, schon gar nicht die Gemeinde. Eine Förderung gibt es „wohl“ nicht, so die Bahnmanager. Die Vorzugsvariante dagegen kostet zehn bis elf Millionen Euro. „Ich kann mir vorstellen, dass die Hälfte dafür die Gemeinde trägt“, sagte Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU). Die Oberleitung müsse nur geringfügig angepasst werden, auch Fahrzeitverluste der Passagiere könnten umgangen werden.

Kopfschütteln und lange Gesichter

Die Reaktion der Ratsmitglieder bei dieser Ausgangslage: Kopfschütteln und lange Gesichter. „Eine Entscheidungsfreiheit kann ich nicht erkennen“, sagte Manfred Haucke vom Bürgerforum angesichts des Zeit- und Kostendrucks auf die Gemeinde. Wolfgang Schmidhuber (Grüne) sah in der Vorzugsvariante keine „echte Barrierefreiheit“. „Es bleibt unbefriedigend.“ Trotzdem stimmte der Gemeinderat einstimmig für die unbeliebte Vorzugsvariante – obwohl auch für die derzeit kein sicherer Geldgeber gefunden wurde. „Es ist eine pragmatische Lösung, die auch eine gute ist“, so Bürgermeister Straßmair.

Die stellvertretende Vorsitzende des Behindertenbeirats, Uta Schulz, sieht das anders: „Das ist eine Notlösung.“ Prinzipiell sei sie immer für eine Rampenlösung, weil Aufzüge immer defekt sein könnten. Das wisse sie aus Erfahrung, sagt die Rollstuhlfahrerin.