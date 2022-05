Zwist um Einfamilienhaus: Bauantrag landet vor Gericht

Von: Wolfgang Rotzsche

Ein Bauwerber in Riemerling will jetzt gegen die Entscheidung des Landratsamts klagen. © dpa

Dass Gemeinde und Landratsamt sich einmal nicht einig sind, kommt bei Bauanträgen schon mal vor. Aber dass eine Kommune für ein Bauvorhaben stimmt, die Kreisverwaltungsbehörde aber dagegen ist, hat eher Seltenheitswert. In Hohenbrunn ist das jetzt der Fall. Der Bauwerber will jetzt sogar dagegen klagen.

Hohenbrunn - Konkret landete im Frühjahr 2019 ein Bauantrag zur Errichtung eines Einfamilienhauses im rückwärtigen Bereich eines Grundstücks in der Erikastraße zur Beratung in den Bauausschuss. Vom Bauausschuss gab es keine Einwände. Aber das Landratsamt München lehnte den Antrag ab. Die Baubehörde beruft sich auf den Baulinienplan, der aus dem Jahr 1951 stammt und ausschließlich Baugrenzen regelt. Das Resultat lässt sich mit den wenigen Worten sagen: Geht nicht.

Auswirkungen für künftige Bauprojekte

Nach Ansicht der Rathausverwaltung müsste es schon gehen, weil es schon Bebauungen auch in der Erikastraße und im Maiglöckchenweg im rückwärtigen Bereich gibt. Die Entscheidung des Landratsamtes habe Auswirkungen für künftige Bebauungen, so Martin Strobl vom gemeindlichen Bauamt. Die Gemeinde verfolge aber das Ziel, den bereits vorhandenen Innenbereich zu verdichten, bevor neues Bauland geschaffen werde. Eine Nachverdichtung sei aufgrund dieser Entscheidung kaum mehr möglich, da zu befürchten sei, dass es dann auch bei anderen Anträgen eine Absage aus München geben könnte.

Gemeinde will Nachverdichtung ermöglichen

Bebauungen in zweiter Reihe seien in Riemerling-Ost nun einmal schon vorhanden. Und sogar Bebauungsplangebiete in der Umgebung sehen Bebauungen im rückwärtigen Bereich vor. Deswegen schlug Strobl für das Gebiet westlich der Erikastraße, nördlich der Dahlienstraße, östlich des Maiglöckenweges und südlich der Ottostraße einen Bebauungsplan vor. Damit ließe sich die Innenentwicklung regeln. Ziel könnte es sein, eine städtebaulich geordnete Nachverdichtung und Entwicklung des Gebiets zu ermöglichen. Dabei soll aber der Gartenstadtcharakter bewahrt werden.

Vorhaben auf Eis gelegt

Trotzdem wurde erst einmal das Vorhaben auf Eis gelegt. Die Initiative kam von Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU). Objektiv gesehen handle es sich laut Straßmair „um ein kleines Karree“. Ein Blick in die Straßenkarte gibt ihm dabei Recht. 30 Flurgrundstücke wären von diesem Bebauungsplan betroffen. Da wohl der Bauwerber gegen die Entscheidung des Landratsamtes klage, könne erst einmal abgewartet werden, wie sich das Gericht dazu äußert. Diesen Weg ging der Gemeinderat mit.