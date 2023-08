Beliebte Veranstaltungshalle in Hohenbrunn wird abgerissen

„Halle K“

Der letzte Markt in der „Halle K“ in Hohenbrunn findet im Oktober statt. Dann wird das Gebäude abgerissen.

Hohenbrunn – Das Ende der „Halle K“ in Hohenbrunn ist besiegelt. Das Gebäude an der Siegertsbrunner Straße wird nach dem Apfel- und Honigmarkt, der am 1. Oktober stattfindet, abgerissen. Dies erfuhr Andreas Schlick (Bürgerforum) auf Anfrage in der jüngsten Gemeinderatssitzung von Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU). Letztmalig dürfte auch der Gemeindestadel dann für diesen Markt seine Tore öffnen. Bereits vor einiger Zeit hatte der Gemeinderat entschieden, sich von der „Halle K“ zu trennen (wir berichteten); offen ist allerdings noch ein Alternativstandort für den Gemeindestadel.

Ehemals eine Katastrophenschutz-Zentralwerkstatt

Die „Halle K“ ist ein Relikt aus der Zeit, als auf dem Gelände eine Katastrophenschutz-Zentralwerkstatt des Bundes betrieben worden ist. Sie und der Gemeindestadel sind in der Vergangenheit von Vereinen und auch von der Gemeinde Hohenbrunn rege genutzt worden. So gab es neben dem Apfel- und Honigmarkt im Stadel Flohmärkte, Feste des Burschenvereins und Veranstaltungen der Kommune. Der TSV Hohenbrunn-Riemerling war in der „Halle K“ teilweise untergebracht sowie der Seniorenstammtisch und die Schachgruppe. Die „Halle K“ habe ihre Lebenszeit eigentlich schon überschritten, merkte Straßmair vor einiger Zeit im Münchner Merkur an.

Areal frei machen für Gewerbe und Anbindung

An der Stelle, wo bisher die „Halle K" und der Stadel stehen, muss die Gemeinde aufgrund der Bauleitplanung den Bereich räumen, um ihn für Gewerbe und Anbindung freizugeben.