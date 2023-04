Betrunkener Fahrer rammt Auto auf A 99, flüchtet und bleibt später selber liegen

Promillefahrt auf Autobahn

Von Anna Liebelt schließen

Einen 52-jährigen Kroaten konnten Polizeibeamte am Mittwochabend auf der A 9 nahe Eching antreffen. Der Mann war wegen einer Panne mit seinem Ford liegen geblieben. Das teilte er zumindest den Beamten mit.

Hohenbrunn/ Eching - Ein kurioser Fall bot sich der Polizei am Mittwochabend auf der A9 bei Eching (Landkreis Freising). Über einen Zeugen sind Beamte gegen 23.40 Uhr auf einen unbeleuchteten Pannen-Pkw auf der A9 in Fahrtrichtung Nürnberg in der Überleitung zur A 92 in Richtung Deggendorf aufmerksam gemacht worden. Eine Streife der Verkehrspolizei Freising machte sich anschließend auf den Weg und konnte vor Ort einen 52-jährigen Kroaten aus dem Landkreis München antreffen.

Mann zeigte deutliche Ausfallerscheinungen

Laut Beamten gab der 52-Jährige an, dass sein roter Ford eine Panne habe und er deshalb nicht weiterfahren könne. Doch den Beamten zeigte sich schnell ein anderer Grund: Laut Polizeibericht konnte bei dem Fahrer Alkoholgeruch und eine stark verwaschene Aussprache festgestellt werden. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille.

Fahrer kein Unbekannter

Die Beamten stellten daraufhin sowohl den Fahrzeugschlüssel als auch den Führerschein sicher. Nachdem der Pkw durch einen Abschleppdienst in Neufahrn b. Freising abgestellt wurde, heißt es im Bericht, musste der Mann mit zur Blutentnahme.

Bei der weiteren Ermittlung stellten die Polizisten fest, dass der Kroate zuvor, gegen 22.40 Uhr, bereits einen Verkehrsunfall verursacht hat. Aufgrund seines Alkoholkonsums fuhr der 52-jährige Kroate auf der A 99 nahe Hohenbrunn Schlangenlinien über alle drei Fahrspuren hinweg. Laut Polizei rammte der Fahrer dabei einen anderen Pkw und flüchtete vom Unfallort.

Den Kroaten erwarten nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.