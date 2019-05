Brand in Arbeiterunterkunft:  Opfer ist verdächtig - Festnahme!

Bei einem Zimmerbrand in einer Arbeiterunterkunft am Ernst-Heinkel-Ring in Hohenbrunn ist ein Mann verletzt worden. Mittlerweile hat ihn die Polizei als Tatverdächtigen festgenommen.

Update 13.17 Uhr: Wie die Polizei auf Nachfrage des Münchner Merkur mitteilte, handelt es sich bei dem 33-jährigen Opfer und dem 33-jährigen Tatverdächtigen um dieselbe Person. Der Italiener sei am Freitag in Haft genommen worden und sitze nach wie vor hinter Gittern, so ein Sprecher. Der zunächst veröffentlichte Bericht ließ den Schluss zu, der mutmaßliche Täter sei wieder auf freiem Fuß.

Der Mann hat laut Polizei wohl aus einer Streitigkeit mit seinem Arbeitgeber heraus Feuer in der Wohnung in dem Arbeiterwohnheim gelegt - und sich dann als Opfer ausgegeben. Was den Verdacht der Beamten auf sich zog, dazu macht die Polizei derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben. Die Rauchgasvergiftung, die sich der 33-Jährige zugezogen hatte, sei aber nicht gespielt, sondern echt gewesen.

Update vom 20. Mai, 12.23 Uhr: Nach dem Brand in der Nacht zum 15. Mai geht die Polizei davon aus, dass das Feuer nicht durch ein Versehen oder einen technischen Defekt entstand: Wie das Münchner Präsidium soeben mitteilte, wurde bereits am vergangenen Freitag ein 33-Jähriger verhaftet, der den Brand gelegt haben soll. Allerdings erfolgte die Festnahme nur vorübergehend. Nun seien weitere Ermittlungen notwendig, teilt das Präsidium mit

Erstmeldung vom 15. Mai:

Hohenbrunn - Das Feuer war nach Merkur-Recherchen am frühen Morgen in einem als Arbeiterunterkunft genutzten Wohnhaus im Gewerbegebiet Hohenbrunn ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr ging der Alarm gegen 3.45 Uhr ein. Als die Einsatzkräfte der herbeigerufenen Feuerwehren aus Hohenbrunn und Siegertsbrunn am Einsatzort eintrafen, stand ein Zimmer im Erdgeschoss des Gebäudes in Vollbrand.

Im Haus selbst hielt sich laut Feuerwehr anfangs noch eine Person auf. Der 33-jährige Mann, ein Zimmernachbar, soll den Brand entdeckt und Alarm geschlagen haben. Danach hatte der Mann vergeblich versucht, den Brand mit einem Feuerlöscher selbst zu löschen, ehe er sich schließlich ins Freie rettete. Mehrere Atemschutztrupps der Feuerwehr drangen zum Brandherd vor und löschten das Feuer. Der 33-Jährige, der eine Rauchgasvergiftung erlitten hatte, wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Durch das Feuer, vor allem aber durch den Rauch kam es zu erheblichen Schäden im Haus. Das Zimmer brannte völlig aus, wie Andreas Tristl, der Einsatzleiter und stellvertretende Kommandant der Hohenbrunner Wehr, auf Nachfrage bestätigte. Er schätzt den Sachschaden auf rund 100.000 Euro. Die Polizei geht nach ersten Schätzungen von etwa 75.000 Euro Sachschaden aus.

Ausgelöst hat den Brand womöglich ein überhitztes Gerät, das sich in einem Schrank befand. Zur Klärung der genauen Brandursache hat das zuständige Kommissariat der Polizei Ermittlungen aufgenommen. Gegen 6.25 Uhr war der Einsatz für die insgesamt 44 Brandhelfer beendet. Neben den Einsatzkräften aus Hohenbrunn und Siegertsbrunn hatten sich auch Brandhelfer der Brunnthaler Feuerwehr auf den Weg gemacht. Sie brachten ein Medikament zur Behandlung bei Rauchgasvergiftungen. Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der Sachschaden auf rund 75.000 Euro.

Auch interessant: Während der Autofahrt - 82-jähriger Ottobrunner verliert plötzlich das Bewusstsein

Lesen Sie auch: Fehlender Versicherungsschutz und Fahrzeugmängel - Polizei stoppt mehrere Paketfahrer