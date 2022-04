Bürgerforum und Freie Wähler gehen ab sofort getrennte Wege

Von: Wolfgang Rotzsche

Das Hohenbrunner Rathaus: Die Fraktionen werden von nun an nicht mehr gemeinschaftlich vorgehen. © wjr

Getrennte Wege gehen das Bürgerforum Hohenbrunn-Riemerling und die ÜWG-Freien Wähler Hohenbrunn-Riemerling. Zumindest vorerst.

Hohenbrunn – Formell vollzogen wurde dieser Schritt jetzt im Gemeinderat, in der das Gremium die Auflösung der bisherigen Fraktionsgemeinschaft zur Kenntnis genommen hat. Damit haben beide Gruppierungen nun einen eigenen Fraktionsstatus. Ein Paukenschlag war dieser Schritt aber keineswegs. Schon länger zeichnete sich ab, dass Bürgerforum und ÜWG-Freie Wähler nicht immer mit einer Stimme sprechen. Zu unterschiedlich scheinen die Meinungen der einzelnen gewählten Mandatsträger zu sein. Das spiegelte sich auch bei so mancher Entscheidung im Gemeinderat wider.

Vor neun Jahren zum ersten Mal gemeinsam angetreten

Karlheinz Vogelsang, Ortsvorsitzender der Freien Wähler, merkt an, dass die Vorstände beider Gruppierungen vor neun Jahren beschlossen haben, zur Gemeinderatswahl 2014 gemeinsam anzutreten. Im Gespräch mit dem Münchner Merkur erklärt er weiter, dass die Freien Wähler gehofft hatten, das Bürgerforum unter ihr Dach nehmen zu können. Schließlich gibt es die Überparteiliche Wähler-Gemeinschaft bereits seit 1949 in Hohenbrunn. Da das Bürgerforum aber seine Selbstständigkeit wahren wollte, wurde eine Wähler- und Fraktionsgemeinschaft vereinbart – verlängert 2019 für die Gemeinde- und Bürgermeisterwahl bis 2026. Vogelsang macht keinen Hehl daraus, was in der jüngeren Vergangenheit geschehen ist. Jetzt hätte das Bürgerforum gerne eine Verschmelzung gehabt. Das wiederum lehnten die Freien Wähler ab: „Wir möchten selbstständig bleiben.“ Wobei er nicht ausschließen will, dass es nicht doch mal zu einer Fusion kommen könnte. Nur nicht eben jetzt. Vogelsang nimmt es sportlich: „Das war die Konsequenz daraus.“

Ende eines längeren Prozesses

Betont wortkarg gibt sich Pauline Miller vom Bürgerforum auf die Anfrage des Münchner Merkur: „Die Entscheidung ist das Ende eines längeren Prozesses. Das Bürgerforum ist überzeugt, dass es so seine Ideen und politischen Ziele in der Gemeinderatsarbeit besser vertreten kann. Wir werden auch weiterhin zusammenarbeiten, wo sich Schnittmengen in der Gemeinderatsarbeit ergeben.“ Karlheinz Vogelsang und Peter Berger bilden ab sofort die Fraktion ÜWG-FW. In der Fraktion des Bürgerforums sitzen Pauline Miller, Manfred Haucke sowie Andreas Schlick. Vogelsang und Miller haben jeweils den Fraktionssitz inne, sie werden von Berger und Haucke vertreten.

In den Gremien des Gemeinderats hat es auch nach der Trennung so gut wie keine Veränderungen gegeben. Lediglich im Rechnungsprüfungsausschuss räumt Peter Berger seinen Sitz zugunsten von Andreas Schlick. Letzterer ist übrigens für Franz Braun im Juni 2021 nachgerückt, der den Gemeinderat verlassen hat (wir berichteten). Braun war zuletzt Mitglied der ÜWG-FW.