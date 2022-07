Bürgermedaille für langjährigen Vize-Bürgermeister Benno Maier

Von: Wolfgang Rotzsche

Teilen

„Eine Institution“: Benno Maier (r.) erhielt von Bürgermeister Stefan Straßmair die Bürgermedaille. © Wolfgang Rotzsche

„Danke für Ihre Ausdauer“: Die Gemeinde Hohenbrunn hat verdiente Ehrenamtliche ausgezeichnet, darunter den langjährigen Vize-Bürgermeister.

Hohenbrunn – Einige Ehrungen hatten sich in Hohenbrunn angestaut, die Bürgermeister Stefan Straßmair nun verlieh. Darunter auch eine besondere: Benno Maier erhielt die Bürgermedaille.

Straßmair bedauerte, dass die Gemeinde wegen der Pandemie ihren Ehrenabend schon lange nicht mehr durchführen konnte. Schließlich seien es ja die Ehrenamtlichen, die sich um die Gemeinde verdient machen und das örtliche Leben aufrechterhalten. Umso herzlicher waren die Worte des Bürgermeisters: „Danke für Ihre Entschlossenheit und Ihre Ausdauer, auch und gerade in diesen Zeiten. Danke für Ihre Fantasie und Ihr Einfühlungsvermögen, Danke für Ihre Talente und Ihre Fähigkeit, die Sie in Ihre freiwilligen Aufgaben einbringen.“

Die silberne Ehrennadel verlieh Bürgermeister Stefan Straßmair (l.) unter anderem an Jürgen Holthaus, der sich seit zehn Jahren beim Ottobrunner Tisch engagiert. © Wolfgang Rotzsche

Dieser Dank ging auch an ausgeschiedene Gemeinderatsmitglieder, die sich zwischen drei und 30 Jahren im Gremium engagierten. Über die Bürgermedaille durfte sich Benno Maier freuen, der laut Straßmair „eine Institution in der Gemeinde“ ist. Zwölf Jahre war er Vizebürgermeister, in vielen Vereinen in führender Position. Aus dem öffentlichen Leben ist Maier nicht wegzudenken.

Doch auch andere Personen trugen und tragen zum Gemeinwohl bei. So ist Jürgen Holthaus seit zehn Jahren beim Ottobrunner Tisch engagiert und leitet hier das Beschaffungsteam, das für die Abholung der Waren bei den Supermärkten und den Obst- und Gemüsehändlern zuständig ist. Holthaus, aber auch Frank und Oksana Babinsky durften sich über die Silbernadel der Gemeinde freuen. Die Eheleute Babinsky haben die Ukraine-Hilfe Hohenbrunn-Riemerling initiiert. Ihre Auszeichnung war stellvertretend für alle Helfer, die sich in Hohenbrunn für Flüchtlinge einsetzen.

Die Ukraine-Hilfe haben Frank und Oksana Babinsky vor Ort initiiert. Dafür gab‘s ebenfalls die silberne Ehrennadel. © Wolfgang Rotzsche

Walter Moises wirkt schon lange beim TSV Hohenbrunn-Riemerling. Er hat in der Abteilung Boogie den Tanzstil „Lindy Hop“ 20 Jahre lang getragen. Seit 2016 kümmert er sich hier um die Einhaltung der Platzregeln. Stefan Emmerling bekam die Ehrennadel für sein Wirken im Vorstand des Elternkreises Montessorischule München-Land. Seit 2015 führt er den Vorstand an. Der Trägerverein der Schule hat weitaus mehr Verantwortung wie ein Förderverein und ist somit fürs Personal und für die Finanzen der Schule verantwortlich. Ihnen allen gilt der Dank und die Anerkennung der Gemeinde.

Weitere Nachrichten aus Hohenbrunn und dem Landkreis München finden Sie hier.