Hohenbrunns Chance auf ein eigenes Blockheizkraftwerk

Von: Wolfgang Rotzsche

Die Chance auf ein eigenes Blockheizkraftwerk will sich Bürgermeister Stefan Straßmair nicht entgehen lassen.

Natürlich sollen es die Bürger im Riemerlinger Wohngebiet Dahliengarten auch weiterhin warm haben. Aber nur wie? Diese Frage beschäftigt die Gemeinde Hohenbrunn, die für die Wärmeversorgung verantwortlich ist.

Hohenbrunn - Eigentlich hätte ein sogenannter Wärmecontracting-Vertrag ausgeschrieben werden sollen. Aber vielleicht kommt es doch anders. Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU) bat den Gemeinderat darum, diesen Punkt nochmals zurückzustellen. Er und die Verwaltung würden gerne ausloten, ob es nicht doch eine andere Lösung zur europaweiten Ausschreibung gibt. Straßmair brachte als Alternative vor, dass vielleicht nun doch eine Fernwärmeleitung bis in die Dahlienstraße in Riemerling-Ost gezogen werden könnte, was bisher als eher schwierig angesehen worden ist. Dann könnte dieser Plan Teil eines Fernwärmeausbaus in dieser Gegend sein. Aufgrund der Energiekrise könnte dieses Vorhaben tatsächlich wirtschaftlich und unabhängiger von anderen Energieressourcen sein.

Vertrag mit Stadtwerken läuft Mitte November 2023 aus

Etwas Zeit hat die Kommune noch. Denn der bestehende Wärmecontracting-Vertrag mit den Stadtwerken München läuft zum 18. November 2023 aus. Diese nutzen ein Blockheizkraftwerk, das nach Vertragsauslauf ins Eigentum der Gemeinde Hohenbrunn übergehen würde. Und damit hätte die Gemeinde ein Pfund in der Hand. „Es ist zwar nicht mehr die neueste Anlage, aber wir könnten dieses Blockheizkraftwerk vorerst selbst noch ein, zwei, drei Jahre betreiben bis wir eine Lösung gefunden haben, wie es weitergeht“, so Straßmair. Diese Chance möchte sich Straßmair nicht entgehen lassen. Der Gemeinderat stimmte der Vorgehensweise zu. Auch Klimaschutzmanagerin Ilona von Schaubert bat ihren Chef im Vorfeld, sich für eine Alternativlösung stark zu machen.

Fernwärmeversorgung schon länger im Fokus

Im Grundbuch ist verbrieft, dass die Gemeinde zur Lieferung an verschiedene Gebäude in der Rosen- und Dahlienstraße verpflichtet ist. Bei zwei Gebäuden muss sie das sowieso machen, weil sie Eigentümerin ist. Der Umwelt- und Klimaausschuss empfahl bereits im Sommer 2021 dem Gemeinderat die Ausschreibung der Anschlusswärmeversorgung auf 15 Jahre. Schon damals war die Fernwärmeversorgung nicht ausgeschlossen.