Gitterzaun und Sichtschutzmatte: Was ist als Zaun eigentlich erlaubt?

Debatte im Bauausschuss

Eine Sichtschutzmatte und ein 1,80 Meter hoher Metallgitterzaun beschäftigten jetzt den Hohenbrunner Bauausschuss. Sind die laut Einfriedungssatzung der Gemeinde überhaupt zulässig? Darüber galt es, eine Entscheidung zu treffen.

Hohenbrunn – Im Fall der Sichtschutzmatte als Einzäunung in der Auenstraße in Riemerling war die Meinung von Rathausverwaltung und Gremium eindeutig: Nein. Die 1,70 Meter hohe Sichtschutzmatte aus PVC gibt es bereits. Auch den Betonsockel mit 60 Zentimetern. Höhe und Material widersprechen aber den Festsetzungen der gemeindlichen Einfriedungssatzung, die in ihrer Neuauflage seit Oktober 2021 gültig ist. Darin steht, dass Einfriedungen entlang von öffentlichen Straßen und Wegen eineinhalb Meter hoch sein dürfen.

Materialart und Sockelhöhe genau festgelegt

Als Materialart sind ausschließlich Holz, Metall oder Maschendraht zulässig. Sockel dürfen gerade mal maximal 25 Zentimeter hoch sein. Also ist eigentlich nichts davon bei diesem Antrag eingehalten. Deswegen war auch das Nein aus dem Gremium zu dem Antrag mehr als eindeutig.

Ausnahme beim Gitterzaun aus einem bestimmten Grund

Anders sah es da bei einem Antrag für ein Anwesen im Notinger Weg in Riemerling aus. Hier geht es um einen Metallgitterzaun von maximal 1,80 Meter. Der Zaun scheint bereits zu stehen und ist mit Efeu eingewachsen. Der Antrag wurde bereits erstmalig Anfang 2020 behandelt. Da aber die Einfriedungssatzung noch nicht erlassen war, wurde er zurückgestellt. Sowohl die alte als auch die neue Satzung der Gemeinde Hohenbrunn sieht eine maximale Höhe von 1,50 Meter vor.

Tatsächlich schaut es aber so aus, dass die mit Efeu bewachsene Einzäunung einer Hecke ähnelt. Und die wäre bis zu 1,80 Meter zulässig. Deswegen gab es dafür eine Befreiung von der Satzung.