Schwerer Abschied von „Hardi“: Trauer um Ehrenbürger und Feuerwehr-Urgestein Leonhard Sigl

Von: Wolfgang Rotzsche

Die Feuerwehr war für den Ehrenkreisbrandmeister Leonhard Sigl senior eine Herzensangelegenheit. © privat

Auch wenn Leonhard Sigl senior mit seinen 92 Jahren ein gesegnetes Alter erreicht hat, so war die Nachricht über seinen Tod doch ein Schock für alle, die den beliebten und engagierten Hohenbrunner kannten.

Hohenbrunn – Nicht nur die Dorfgemeinschaft trauert mit der Familie um den Ehrenbürger, sondern viele Menschen weit über die Gemeindegrenzen hinaus. Schließlich hatte Sigl, der überall nur als „Hardi“ bekannt war, große Verdienste bei der Feuerwehr und bei der Metzgerinnung erworben.

Zahlreiche Ehrentitel

Altbürgermeister Franz Zannoth hatte Sigl einst als „wandelndes Ehrenamt“ bezeichnet. Und das zu Recht. Schließlich hatte Sigl viele Positionen und Ämter inne. Das brachte ihm dann auch entsprechende Ehrentitel ein, von denen der höchste die Ehrenbürgerwürde seiner Heimatgemeinde Hohenbrunn war, die ihm 2011 verliehen wurde. Zugleich war er auch Ehrenvorsitzender der Feuerwehr Hohenbrunn, Ehrenkreisbrandmeister im Landkreis München und Ehrenobermeister der Münchner Metzgerinnung. Viel Aufhebens mochte der Verstorbene nicht um seine Person machen. „Ich habe das Ehrenamt nie betrieben, um besonders ausgezeichnet zu werden“, betonte Sigl einmal im Gespräch mit dem Münchner Merkur anlässlich seines 85. Geburtstages.

Immer zur Stelle: Leonhard „Hardi“ Sigl (r.) in den 1970er Jahren nach einem Feuerwehreinsatz in Hohenbrunn. © privat

Sein Lebensmittelpunkt war von seiner Geburt bis zu seinem Tod seine Gemeinde Hohenbrunn. Sigl war Mitglied im Pfarrgemeinderat, lange auch als Vorsitzender, und saß in der Kirchenverwaltung. In Hohenbrunn steht unweit von Kirche und Rathaus das Elternhaus Sigls. Hier betrieb der Meister seines Fachs eine eigene Metzgerei. Später kam noch eine Filiale in Riemerling dazu. Im Jahr 1966 wurde Leonhard Sigl erstmals für die CSU in den Gemeinderat gewählt und blieb dort bis 2002. 1966 wollte er eigentlich nur die Kandidatenliste auffüllen und wurde fleißig nach vorne gehäufelt. Seitdem hatte er bei den Kommunalwahlen stets eines der besten Ergebnisse.

Seit dem Zweiten Weltkrieg bei der Feuerwehr

Sigl gehörte seit dem Zweiten Weltkrieg der Hohenbrunner Feuerwehr an. Kommandant Martin Kapfer kam 1944 ins Schulhaus und rekrutierte die älteren Burschen zum Feuerwehrdienst. Darunter war auch der 13-jährige Sigl. Zwischen 1962 und 2008 war er Vorsitzender des Feuerwehrvereins. 1982 erfolgte die Ernennung zum Kreisbrandmeister für den südöstlichen Landkreis München.

Dass ausgerechnet der Metzgermeister in der Kreisausbildung das Thema „Tierrettung“ belegte, mag amüsieren. Aber wer einmal diesen Kurs besuchen konnte, weiß, wieviel Herzblut Sigl hineinsteckte. Der Ehrenkreisbrandmeister war auch Gründungsmitglied des „Corps ehemalige Feuerwehrchargierter München-Land“. Dahinter verbergen sich Mitglieder der Ehrenkreisbrandinspektion.

Ehefrau Helene hielt ihm stets den Rücken frei

Die vielen Ehrentitel, Auszeichnungen und Ehrengaben waren ihm gar nicht so wichtig. Darauf angesprochen, winkte er stets ab: „Das alles hätte es gar nicht gebraucht.“ Natürlich wusste er um die Wertschätzung, die ihm da zuteil geworden ist. Aber immer wieder betonte er, dass das alles nur deswegen möglich war, weil er in seiner geliebten Frau allerbeste Unterstützung bekam: „Ohne meine Helene wäre das alles nicht möglich gewesen. Sie hat mir den Rücken in all den Jahren freigehalten, in der Metzgerei und in der Familie.“

Er sagte einmal: „Ich bereue nichts“

Im Ruhestand war mehr Zeit für Zweisamkeit und die große Familie. So lange es noch möglich war, engagierte sich Sigl in seiner Pfarrei St. Stephanus, zum Beispiel als Lektor und sogar als Ministrant bei Beerdigungen. Im Arbeitskreis, der sich mit der NS-Geschichte Hohenbrunns beschäftigte, war er als einer der letzten Zeitzeugen ebenso aktiv. Insgesamt hatte Leonhard Sigl senior ein unfassbar großes Wissen über Geschehnisse in Hohenbrunn.

Rückblickend sagte Leonhard Sigl einmal: „Vielleicht habe ich manches versäumt, weil ich immer für andere da war. Aber ich bereue das nicht. Ich hätte es wohl auch beim zweiten Mal nicht anders gemacht.“ Und er betonte, wie wichtig in all den Jahrzehnten seine Frau Helene war. Liebevoll umsorgt wurde er auch von seinen Kindern, die größtenteils im unmittelbaren Umfeld zuhause sind. Sie standen ihm bis zu seinem Tod bei und sind nun die Stütze ihrer Mama, die mit Leonhard Sigl senior seit 1957 verheiratet war.

Beerdigung und Spenden

Gottesdienst und Beerdigung finden am Donnerstag, 6. Juli, statt. Um 11 Uhr wird das Requiem in der Pfarrkirche Sankt Stephanus in Hohenbrunn gefeiert. Anschließend wird Leonhard Sigl im Familiengrab auf dem Kirchenfriedhof zur letzten Ruhe gebettet. Anstelle von Kränzen bat der Verstorbene um eine Spende an Aktion für das Leben e.V., LIGA Bank eG, IBAN: DE38 7509 0300 0002 1475 05; BIC GENODEF1M05