Hohenbrunn: Frontalzusammenstoß an Autobahnzufahrt

Von: Martin Becker

Totalschaden ist auch am Audi mit drei Insassen entstanden. © Thomas Gaulke

Bei einem schweren Unfall in Hohenbrunn sind vier Menschen teils schwer verletzt worden. Die B 471 war an der Anschlussstelle zur A 99 stundenlang gesperrt.

Hohenbrunn – Auf der B 471 ist es an der Autobahnanschlussstelle Hohenbrunn am Freitagabend zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw gekommen. Vier Personen wurden verletzt, drei davon schwer.



Wie das Unfallkommando der Polizei berichtet, befuhr eine 58-Jährige aus dem Landkreis München mit ihrem Kia gegen 17.45 Uhr die B 471 in Richtung Putzbrunn und wollte nach links auf die A 99 abbiegen. Aus der entgegengesetzten Richtung näherte sich ein Audi mit drei Insassen, alle aus München. Der 26 Jahre alte Fahrer überholte einen langsam vor ihm fahrenden Traktor mitsamt Anhänger, indem er auf die Rechtsabbiegerspur zur Autobahn auswich – nach diesem Überholvorgang scherte er vor dem landwirtschaftlichen Gespann wieder ein. Im Bereich der beiden Abbiegespuren zur Autobahn krachten der Kia und der Audi frontal ineinander.



Bis zu diesem Zaun wurde der Kia einer 58 Jahre alten Frau aus München geschleudert. © Thomas Gaulke

Durch den enormen Aufprall wurde der Kia etwa 50 Meter weit entgegen seiner ursprünglichen Fahrtrichtung geschleudert und kam an einem Zaun zu Stehen. Die 58-jährige Fahrerin erlitt sehr schwere Verletzungen, die von den Rettungsdiensten anfänglich sogar als lebensbedrohlich eingestuft wurden. Auch der 26-Jährige am Steuer des Audi, der im Kreuzungsbereich stehen blieb, sowie seine Beifahrer, ein Mann (27) und eine Frau (18), trugen teils schwere Verletzungen davon. Alle vier Personen mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. An beiden Pkw entstand Totalschaden.



Neben Polizei und Rettungsdiensten rückten auch die Feuerwehren aus Hohenbrunn unter Leitung von Marco Neugebauer mit 29 Einsatzkräften und die Kollegen aus Putzbrunn mit 25 Leuten an. Die Feuerwehr half bei der Erstversorgung der Verletzten, sicherte die Unfallstelle und leuchtete diese aus – die B 471 und die Autobahnanschlussstelle blieben für mehrere Stunden komplett gesperrt, es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen führt die Münchener Verkehrspolizei.

