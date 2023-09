Hohenbrunn geht bei Wasserversorgung auf Nummer sicher

Über eine Million Euro Kosten

Hohenbrunn will sich für eine sichere Wasserversorgung in der Zukunft wappnen. Das allerdings gibt‘s nicht umsonst.

Hohenbrunn – Versorgungssicherheit. Dieses Wort hat Josef Tanzmeier mehrmals in den Mund genommen, als er sich grünes Licht für die Verbesserung der Wasserversorgung beim Hohenbrunner Gemeinderat erbeten hat. Wobei der erfahrene Leiter des Wasserwerks jeglicher Panikmache einen Riegel vorlegte: „Wir wollen einfach für die Zukunft gewappnet sein.“ Diese Sicherung dürfte 1,314 Millionen Euro kosten.

Cyberkriminalität oder eine Naturkatastrophe könnten Wasserwerk außer Gefecht setzen

Tanzmeier und sein Team beschäftigten sich in der Vergangenheit, wie das gewonnene Trinkwasser verteilt werden könnte, wenn das Wasserwerk nicht genutzt werden kann. Denkbar wäre etwa, dass Cyberkriminalität oder eine Naturkatastrophe das Wasserwerk außer Gefecht setzen. Das Notstromaggregat im Wasserwerk ist nicht nur in die Jahre gekommen, sondern würde den Betrieb des Wasserwerks nur für knapp einen Tag gewährleisten – wenn nicht nachgetankt wird. Neuere sind da viel leistungsstärker. Eine sichere Notversorgung präsentierte Tanzmeier: „Wir könnten eine Druckerhöhungsanlage am Brunnen V einbauen, sodass wir bei Bedarf das Wasser nicht ins Wasserwerk einspeisen müssen und trotzdem genügend Druck haben, um die Trinkwasserversorgung zu gewährleisten.“ Mit einem gasbetriebenen Notstromaggregat ließe sich ein sicherer Betrieb ermöglichen. Die Brunnen V und VI liegen im Höhenkirchner Forst. Hier handelt es sich um ein Wasserschutzgebiet, weswegen ein Dieselaggregat nicht möglich ist.

Neues Gebäude, um Zugänglichkeit und Arbeitssicherheit zu erhöhen

Zusätzlich schlug Tanzmeier die Errichtung eines Gebäudes über dem bisher unterirdisch angelegten Brunnen VI vor, um die Zugänglichkeit und die Arbeitssicherheit für das Wartungspersonal zu erhöhen. Sollte das Vorhaben gefördert werden, dürften es 967 000 Euro sein, die zu einem Drittel von Hohenbrunn zu tragen seien. Die restlichen zwei Drittel müssten von Ottobrunn übernommen werden. Die Hochbaumaßnahmen könnten im Frühjahr 2024 erfolgen, die Inbetriebnahme wäre dann im September 2024 möglich.