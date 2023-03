Ottobrunner Eisdielen-Chef entdeckt sein geklautes Auto ramponiert auf Acker

Er suchte auf eigene Faust nach seinem VW

Von Volker Camehn schließen

Plötzlich war sein Auto weg: Der Ottobrunner Eisdielen-Chef Cristano Visentin macht sich daraufhin auf eigene Faust auf die Suche nach seinem gestohlenen VW. Und er wird fündig. Doch wer steckt hinter dem Diebstahl?

Hohenbrunn – Schreck am Morgen: Als Cristano Visentin am 19. Februar sein Auto, das eigentlich immer vor der Garage geparkt ist, gegen 7.30 Uhr kurz wegfahren will, erlebt er eine böse Überraschung: Es gibt nichts zum Wegfahren, der Wagen ist weg. Visentin wohnt mit seiner Familie in Hohenbrunn und betreibt die Eisdiele „Cremagelato“ in Ottobrunn. Er erstattet umgehend Anzeige bei der Polizeiinspektion Ottobrunn, denn seinen VW Fox, zugelassen im Mai 2018, will er unbedingt wieder haben. Besonders ärgerlich für ihn: „Am Auto wurde letztes Jahr eine Wartung im Wert von rund 2000 Euro durchgeführt“, erzählt Visentin.

+ „Das müssen Jugendliche gewesen sein“, vermutet Cristano Visentin. © privat

Autobesitzer hat eine Vermutung

Einfach abwarten will er nicht. Visentin denkt nach: Wer klaut ein so kleines Auto? „Das müssen Jugendliche gewesen sein, die einfach Spaß haben wollten.“ Er vermutet: „Das Auto wurde wahrscheinlich hier in der Gegend zurückgelassen.“ Visentin geht los und findet seinen Pkw tatsächlich, ziemlich ramponiert, in einer Waldstraße auf einem angrenzenden Ackerfeld, zwischen Kirchstockacherweg und dem Rockerstieg, von der Luitpoldsiedlung zu Fuß sehr gut erreichbar. „Zurzeit ist der Wagen noch bei der Polizei.“

+ Auch das Heck des VW Fox ist eingedellt. Die Polizei untersucht den Wagen derzeit. © privat

BMW kracht in Eisdiele

Überhaupt hat Cristano Visentin mit Autos bereits im Sommer letzten Jahres schlechte Erfahrungen gemacht, als ein BMW durch einen Zusammenstoß auf die Terrasse seiner Eisdiele „Cremagelato“ krachte: Der Wagen, Heck voraus, schoss knapp an einem Baum vorbei, räumte drei Sitzbänke und zwei Blumenkübel ab und prallte gegen die Scheibe der Eisdiele. Die sprang, brach aber nicht. Zum Glück war bereits geschlossen und es waren auch keine Passanten in der Schussbahn des BMW unterwegs. Für Visentin trotzdem ein Schock.

Den gestohlenen VW wird er wohl nicht mehr reparieren lassen. „Ich liebe dieses Auto, aber es lohnt sich wahrscheinlich nicht mehr.“