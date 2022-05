Günstiger Strom tanken dank Handel

Von: Wolfgang Rotzsche

Hohenbrunn nutzt eine Fördermöglichkeit für Elektromobilität, die allen zugute kommt. (Symbolfoto) © Hendrik Schmidt

Es ist ein Handel. von dem jeder profitieren soll. Hinter dem komplizierten Wort „Treibhausgas-Minderungsquotenhandel“ verbirgt sich eine clevere Möglichkeit für Kommunen, Förderungen für den Ausbau von Elektromobilität zu erhalten.

Hohenbrunn - Die wiederum kommt den Nutzern zugute. Die Gemeinde Hohenbrunn lässt sich diese Gelegenheit nicht entgehen. Ilona von Schaubert, die kommunale Klimaschutzmanagerin, erklärt, wie das Ganze funktioniert. „Man erhält eine Förderung dadurch, dass die durch Elektroladestationen verkaufte Energie im Handel geltend gemacht wird“. sagt sie. Hohenbrunn hat derzeit vier Stationen mit acht Ladepunkten. Geplant ist, das Angebot auf 18 zu erweitern.

Kunden können von günstigeren Tarifen profitieren

Von Schaubert hat ausgerechnet, dass der jährliche Bezug eines Ladepunkts bei 3100 kWh liegt. Zudem hat Hohenbrunn noch zwei rein elektrisch betriebene Fahrzeuge, wobei heuer noch ein drittes dazukommen soll. Wenn Hohenbrunn an dem Treibhausgas-Minderungsquotenhandel teilnimmt, dürfte heuer noch mit einer Rückvergütung von 4500 Euro gerechnet werden. Der Betrag könnte sich künftig auf Einnahmen von rund 10 000 Euro pro Jahr sogar erhöhen. Bereichern will sich Hohenbrunn daran nicht, versichert die Klimaschutzmanagerin: „Wir nehmen zwar an dem Handel teil, werden aber den Gewinn eins zu eins wieder an die Kunden zurückgeben.“ Letztendlich könne dann ein günstigerer Tarif angeboten werden. Das soll die Nutzung von Elektromobilität attraktiver machen.

Gemeinderäte sind kritisch

Im Umwelt- und Klimaausschuss wurde das Thema durchaus kritisch betrachtet, da eine gewisse Skepsis gegenüber dem Handeln bestand. Zumal die Verwaltung vorgeschlagen hat, die Beantragung und Vermarktung an Dritte zu geben, da bisher keine Erfahrungswerte zur Vermarktung solcher Zertifikate bestehen. Letztendlich wurde aber dem Vorschlag der Klimaschutzmanagerin zugestimmt.