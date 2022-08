Klage gegen Kiesabbau möglich: Hohenbrunn will Staub und Lkw-Lawine nicht hinnehmen

Von: Wolfgang Rotzsche

Teilen

Die Belastung durch eine Kiesgrube in der Nachbargemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn hält Hohenbrunn nicht für hinnehmbar. © lohr/Archiv

Der Kampf gegen den Kiesabbau in Höhenkirchen-Siegertsbrunn geht weiter. Gegenwind kommt jetzt aus der direkt betroffenen Nachbargemeinde Hohenbrunn. Eine Klage wird geprüft.

Hohenbrunn – Gerade erst hat der Gemeinderat von Höhenkirchen-Siegertsbrunn dem Antrag auf Kiesabbau am Muna-Gelände zähneknirschend zugestimmt. Ein Städtebaulicher Vertrag mit allerlei Bedingungen wurde ausgehandelt, um die Belastung der Anwohner so gering wie möglich zu halten. Das Risiko war der Gemeinde einfach zu hoch, eine etwaige Klage und damit auch die festgezurrten Vereinbarungen zu verlieren.

Hohenbrunn direkt vom Kiesabbau betroffen

Doch damit ist das Kapitel „Kampf gegen den Kiesabbau“ noch nicht zu Ende. Denn die Nachbargemeinde Hohenbrunn wäre direkt vom Kiesabbau betroffen und will sich nicht so leicht geschlagen geben. Einstimmig folgte der Hohenbrunner Gemeinderat daher jetzt dem Antrag der CSU-Fraktion, mögliche Rechtsmittel und eine Klage gegen den Kiesabbau an der Hohenbrunner Straße in Siegertsbrunn zu prüfen. Die Hohenbrunner Christsozialen baten den Gemeinderat, alle rechtlichen Mittel durch einen Fachanwalt prüfen zu lassen.

Akteneinsicht und Tempolimit

Im Gemeinderat wurde die Notwendigkeit gesehen, aber angeregt, einen Spezialisten heranzuziehen, der Akteneinsicht nehmen soll. Weiterhin soll er prüfen, ob eine Klage erhoben werden kann. Außerdem soll dieser Vorschläge erarbeiten, welche Maßnahmen aus der Sicht Hohenbrunns ergriffen werden können, um Belastungen durch den Kiesabbau zu minimieren. Das könnte beispielsweise eine Geschwindigkeitsreduzierung entlang der Luitpoldstraße auf 30 km/h sein.

Durchfahrtsverbot vereinbaren

Hohenbrunn befürchtet, dass der zu erwartende Schwerlastverkehr für das Abbau- und Verfüllmaterial ausschließlich über die Siegertsbrunner Straße, Dorfstraße und Luitpoldstraße erfolgen und somit ausnahmslos die Gemeindeteile von Hohenbrunn belasten wird. Eine entsprechende Regelung mit einem Durchfahrtsverbot der Transportfahrzeuge durch das Ortsgebiet Höhenkirchen-Siegertsbrunn soll in einem Städtebaulichen Vertrag zwischen der Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn und dem Antragsteller vereinbart werden.

Gewerbebetriebe von Staub belastet

Zudem befürchten die Hohenbrunner, dass das angrenzende Gewerbegebiet durch den Staub des Kiesgrubenbetriebs stark belastet wird, was für die betroffenen Betriebe zu hohen Kosten für technische Nachrüstungen und steigenden Betriebs-, Unterhalts- und Wartungskosten führen könnte. Die Gemeinde rechnet mit mindestens 216 Lkw-Fahrten pro Woche, die größtenteils, so die Sorge, zu Lasten Hohenbrunns gehen. Die Kosten für den Spezialisten dürften laut Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU) im fünfstelligen Bereich liegen.