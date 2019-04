Hoffnung auf Einigung ohne Bürgerentscheid

Während sich der Gemeinderat Hohenbrunn mit der Formulierung der Frage für das Ratsbegehren zur Tiefgarage unter dem geplanten Supermarkt auseinandergesetzt hat, hofft Bürgermeister Stefan Straßmair, dass es eventuell doch noch zu einer Einigung ohne Bürgerentscheid kommen kann.

Hohenbrunn – Mit zehn zu acht Stimmen hat der Hohenbrunner Gemeinderat den Vorstoß des Bürgerforums abgelehnt, den Text des Ratsbegehrens für den Bürgerentscheid (Tiefgarage unter dem geplanten Supermarkt) umzuformulieren. Begründet wurde dieser Schritt mit der Unzulässigkeit des Antrags. In der Hohenbrunner Geschäftsordnung ist unter Paragraf 28 aufgeführt, dass über einen bereits beschlossenen Punkt dann nochmals beraten werden kann, „wenn neue Tatsachen oder neue gewichtige Gesichtspunkte vorliegen“. Nach Ansicht der Gemeindeverwaltung erfüllt das Bürgerforum mit seinem Ansinnen dies aber nicht. Von der Rechtsaufsicht wurde ebenfalls die Unzulässigkeit festgestellt.

Das Ratsbegehren hat folgenden Wortlaut: „Sind Sie dafür, dass das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 86 „Putzbrunner Straße“ in Form der aktuellen Fassung vom 10. Juli 2018, welche für die nördliche Hälfte der Flurnummer 130 der Gemarkung Hohenbrunn einen Supermarkt mit 1400 Quadratmetern Verkaufsfläche, ein Ärztehaus mit Apotheke sowie einen gemeinsamen oberirdischen Parkplatz vorsieht, fortgeführt wird?“ Sollte eine Mehrheit gegen das Ratsbegehren sein, würde das Bauleitverfahren gestoppt werden, so das Bürgerforum. Deswegen sollte der Text wie folgt geändert werden: „Sind Sie dafür, dass der Bau des Supermarktes an der Putzbrunner Straße mit ausschließlich oberirdischen Parkplätzen vorgesehen wird?“ Es bleibt aber beim bisherigen Text, den eine Mehrheit des Gemeinderats bereits beschlossen hat.

Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU) gab in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt, dass die Initiatoren des Bürgerbegehrens bis zum 23. April einen Rückzieher machen können, damit es nicht zu einem Bürgerentscheid am 26. Mai kommt. Denn dann müssten die Wahl-/Abstimmungsbenachrichtigungen verschickt werden. Dies habe er den Initiatoren mitgeteilt und ein nochmaliges Gespräch angeboten.

Demnach könnte er sich vorstellen, an anderer Stelle ein Entsiegelungsprojekt umzusetzen. Bei der jüngsten Podiumsdiskussion ist bekannt geworden, dass eine größtmögliche Tiefgarage unter dem geplanten Supermarkt nur ein Drittel weniger Versiegelung oberirdisch ermöglichen dürfte (wir berichteten). Das macht eine Fläche von rund 700 Quadratmetern aus. Straßmair schlug dem Initiatorentrio vor, mindestens eine solche Fläche an anderer Stelle von bisheriger Versiegelung zu befreien.