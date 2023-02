Halteverbot vor Fußgängerampel soll Falschparker abschrecken

Von: Wolfgang Rotzsche

Halteverbotsschilder sollen auf der Hohenbrunner Straße in Riemerling darauf hinweisen, nicht vor der Fußgängerampel zu parken. (Symbolfoto) © Vroni Macht

Was hat es mit den neuen Halteverbotsschildern an der Hohenbrunner Straße in Riemerling auf sich? Diese Frage wurde jetzt im Gemeinderat beantwortet.

Hohenbrunn – Leichte Verwunderung herrschte jetzt im Hohenbrunner Gemeinderat darüber, dass sich in der Hohenbrunner Straße in Riemerling die Halteverbotsschilder auf scheinbar wundersame Weise deutlich vermehrt haben. Auch wurden Schilder versetzt. Wie kann das sein?

Wolfgang Schmidhuber (Grüne) bat hierzu Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU) um Auskunft. Dieser hatte eine Erklärung parat: Er erklärte im Gremium, dass es sich keineswegs um eine Verkehrsberuhigungsmaßnahme handele. Am bestehenden Fußgängerüberweg wurden zusätzliche Halteverbotsschilder aufgestellt, auch wenn das Parken im Bereich der Fußgängerampel selbstverständlich nicht erlaubt ist.

Viele Autofahrer wissen es nicht

Aber scheinbar haben das laut Bürgermeister nicht alle Fahrzeughalter aus der Zeit der Fahrschule noch parat. Denn in der Vergangenheit versperrten parkende Autos den Übergang immer wieder. Durch die zusätzlichen Schilder soll dieses Falschparken künftig verhindert werden, ließ der Rathauschef wissen. Kritik gab es aus dem Gemeinderat, dass die Anlieger nicht über die Maßnahme informiert worden seien, was allerdings auch nicht zwingend notwendig ist. Straßmair nahm aber den Vorschlag mit, auf der gemeindlichen Homepage darauf aufmerksam zu machen.