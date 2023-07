Gefährliches Pflaster: Hohenbrunner Straße soll für Radfahrer sicherer werden

Verkehrskonzept

Von Wolfgang Rotzsche schließen

Die Hohenbrunner Straße in Hohenbrunn soll für Radfahrer sicherer werden. Ein Ingenieur hat jetzt im Bauausschuss gezeigt, wo es hier besonders gefährlich ist.

Hohenbrunn – Hohenbrunn bastelt weiter an einer Lösung für mehr Sicherheit für Radfahrer auf der Hohenbrunner Straße. Frank Trebus von „Vössing Ingenieure“ war jetzt erneut zu Gast im Bauausschuss, um den aktuellen Sachstand zu präsentieren. Entschieden ist noch gar nichts. Bewertet hingegen schon.

Parkende Autos wirken „geschwindigkeitsdämpfend“

Nach Ansicht des Ingenieurs sollte das Längsparken in der Hohenbrunner Straße weiterhin auf beiden Straßenseiten erlaubt bleiben. Einige wenige Stellplatzflächen würden gestrichen werden. Trebus sprach von einer „geschwindigkeitsdämpfenden Wirkung“, die auch zu Gunsten der Radfahrer gehen würde. Sinnvoll sei, die Straße großflächig mit Tempo 30 km/h zu beschriften. An den Kreuzungspunkten, wo andere Straßen zur Hohenbrunner Straße führen, könnte die Verkehrssicherheit noch verbessert werden. Abgeraten hat Trebus davon, in Nebenstraßen das Verkehrsschild „Verbot des Überholens von Fahrrädern“ zu errichten: „Das müsste dann ja auch überprüft werden.“ Aus der Hohenbrunner Straße eine Fahrradstraße zu machen, sei nach Ansicht von Klimaschutzmanagerin Ilona von Schaubert auch nicht empfehlenswert, weil die Strecke für den öffentlichen Busverkehr als Ausweichstrecke ausgelegt sei.

„Heikle Kreuzung“ Hochackerstraße

Weiterhin mitgeplant werden sollte, im Süden – am Ortsrand von Riemerling – eine bestehende Querungsmöglichkeit zu verschieben. Als „heikelste Kreuzung“ empfindet Wolfgang Schmidhuber (Grüne) die Kreuzung mit der Hochackerstraße. Darauf sollte ein besonderes Augenmerk gelegt werden, findet er. Manfred Haucke (Bürgerforum) berichtete, dass eine Dame aus der Metzgerei in der Ottostraße fast wöchentlich Beinaheunfälle aus der Hohenbrunner Straße feststelle. Trebus merkte an, dass dieser Bereich nicht als unfallträchtig eingestuft werde. Verkehrszählung und die Berechnungen ergeben, dass die Verkehrsqualität gut funktioniere, zumal die Kreuzung nicht im eigenen Gemeindegebiet verlaufe.

+ Bis nach Ottobrunn verläuft die Hohenbrunner Straße, die Kreuzung hier mit der Ottostraße haben die Experten als nicht unfallträchtig eingestuft. © Wolfgang Rotzsche

In seine Berechnungen hat Trebus die zu erwartende Situation südlich des Wasserwerks – auch an der Hohenbrunner Straße gelegen – miteinkalkuliert. Dort sollen die Realschule mit 800 Schülern und ein neues Wohngebiet mit 250 Wohneinheiten entstehen. „Wir rechnen mit 150 Radfahrern in der Stunde auf der Hohenbrunner Straße.“ Ein Mischverkehr in der Hohenbrunner Straße bleibe machbar.

Überlegungen für Radweg entlang des Bahngleises

Zusätzlich wird weiterhin überlegt, entlang des Bahngleises eine weitere Radwegeverbindung zu ermöglichen. Die Deutsche Bahn würde den Grund zur Verfügung stellen, die Gemeinde verfügt über den Grund als Anbindung zu den querlaufenden Straßen zwischen Stein- und Forststraße. Wolfgang Schmidhuber befürchtet, dass diese Ausweichstrecke nur so lange funktioniere, bis die Zweigleisigkeit kommt. Zumal er glaubt, dass die Bahn zum Gleis einen unüberwindbaren Zaun fordern wird. „Das sehe ich nicht so“, war die Antwort von Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU). Die Präsentation zeigte, dass es noch erheblichen Gesprächsbedarf gibt.