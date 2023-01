Jugendliche böllern am Bahnhof: Polizei schnappt zwei 15-Jährige

Die Polizei hat zwei 15-Jährige erwischt, die am S-Bahnhof in Hohenbrunn Böller gezündet haben. Sie haben jetzt eine Anzeige am Hals. (Symbolfoto) © Rene Traut/imago

Hohenbrunn - Am Freitag, 13. Januar, gegen 22 Uhr, befanden sich Beamte der Polizeiinspektion Ottobrunn gerade im Bereich des S-Bahnhofes Hohenbrunn. Auf einmal hörten sie laut Pressebericht einen lauten Knall. Sie folgten dem Geräusch und entdeckten mehrere Jugendliche, die dort offensichtlich Pyrotechnik zündeten.

Anzeige wegen Verstoß gegen Sprengstoffgesetz

Zwei Jugendliche, beide 15 Jahre alt aus dem Landkreis München, konnten als Verantwortliche identifiziert werden. Als sie die Polizisten bemerkten, rannten sie davon. Nach wenigen hundert Metern konnten die Beamten sie allerdings einholen. Bei einer Durchsuchung wurde in der Jacke von einem der beiden 15-Jährigen ein Böller festgestellt. Die Pyrotechnik wurde sichergestellt und beide Jugendliche wurden wegen des Verstoßes nach dem Sprengstoffgesetz angezeigt. Nach der Sachbearbeitung wurden sie ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

