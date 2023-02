Kampf gegen Kiesgrube hat fatale Folgen: Laster sollen jetzt durch Ortsmitte fahren

Von: Stefan Weinzierl

Die Belastung durch eine Kiesgrube in der Nachbargemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn hält Hohenbrunn nicht für hinnehmbar. (Symbolbild) © lohr/Archiv

Der Kampf gegen die Kiesgrube in Höhenkirchen-Siegertsbrunn hat fatale Folgen: Das Landratsamt will Laster über 7,5 Tonnen durch Hohenbrunns Ortsmitte lotsen.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn/Hohenbrunnn – Auf Anweisung des Landratsamtes ist seit Anfang Januar ein Teilstück der Luitpoldstraße für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen gesperrt. Eigentlich. Denn obwohl die Regelung bereits im Gemeindeblatt von Höhenkirchen-Siegertsbrunn bekannt gemacht worden ist, gibt es noch keine entsprechende Beschilderung am Anfang und Ende des betroffenen Streckenabschnitts zwischen dem Kreisel Hohenbrunner/Siegertsbrunner Straße und der Kreuzung Höhenkirchner /Wächterhofstraße.



Laut einer Landratsamt-Sprecherin hat die Behörde auf Bitten des Hohenbrunner Gemeinderats „die verkehrsrechtliche Anordnung vorerst noch nicht vollzogen“. Eine kuriose Situation, die Fragen aufwirft. Denn nach Auskunft des Landratsamtes ist es ausgerechnet die Gemeinde Hohenbrunn gewesen, die den Ausschlag für die Lkw-Beschränkung gegeben hat.



Luitpoldstraße nochmal prüfen

Das bestätigt Hohenbrunns Bürgermeister Stefan Straßmair. Im Kampf gegen die bereits genehmige Kiesgrube nahe des Muna-Geländes in Siegertsbrunn, habe man das Landratsamt aufgefordert, sich die Luitpoldstraße hinsichtlich ihrer Eignung als Kieslaster-Strecke genauer anzuschauen. Straßmair hält eine zusätzliche Verkehrsbelastung der engen Kreisstraße für gefährlich – unter anderem weil dort Schüler unterwegs sind.



Die Behörde ist dieser Aufforderung nachgekommen – mit fatalen Folgen. Weil nämlich auch das Landratsamt die Situation nun als problematisch einstuft, hat man die Durchgangsbeschränkung verhängt – und will den Schwerlastverkehr über die Siegertsbrunner Straße und durch die Ortsmitte von Hohenbrunn leiten. Doch das kommt für Straßmair überhaupt nicht in Frage: „Dort ist es nicht mindergefährlich. Da geht es mitten durch den Ort und an der Grundschule vorbei. Deshalb haben wir dort ja Tempo 30 eingeführt.“



Alternative anbieten

Die Gemeinde hat deshalb beim Landratsamt interveniert. Jetzt will man abwarten, wie sich die durch die Kiesgrube bedingten Lkw-Fahrten auf die Situation in der Luitpoldstraße auswirken und gegebenenfalls dann reagieren. Um einen Ausbau, der die Kreisstraße sicherer macht, werde man wohl nicht herumkommen, meint Straßmair. Gleichzeitig müsse man sich damit beschäftigen, wie man dem Verkehr durch Hohenbrunns Ortsmitte eine Alternative anbietet. Denn beide Strecken dürften zum Schutz der Anwohner nicht übermäßig belastet werden.



Eine Diskussion um die in Höhenkirchen-Siegertsbrunn liegende Luitpoldstraße gibt es schon lange. Denn sie führt direkt zu den Gewerbegebieten von Siegertsbrunn und Hohenbrunn. Der Schwerlastverkehr ist entsprechend hoch. Höhenkirchen-Siegertsbrunn fordert deshalb seit Jahren den Ausbau der Kreisstraße, die Nachbargemeinde Hohenbrunn, die mit einer Wohnsiedlung direkt an die Luitspoldstraße angrenzt, stand diesem Ansinnen bisher skeptisch gegenüber.



„Zu 100 Prozent ausschließen kann man das nicht.“

Zu der Entwicklung nicht näher äußern will sich Markus Baumgartner. Der Unternehmer, der demnächst die Kiesgrube in Siegertsbrunn in Betrieb nehmen will, gibt sich – zumindest nach Außen – gelassen hinsichtlich des neuerlichen Störfeuers. Zu dem drohenden Durchfahrtsverbot, das den schnellsten Weg für seine Kieslaster in Richtung Norden verhindern könnte, sagt er nur so viel: „Es ist fraglich, ob die Regelung einer rechtlichen Prüfung standhalten würde.“ Auch der Weg durch Höhenkirchen-Siegertsbrunn ist für Baumgartner kein Tabu. Zwar hat sich der Unternehmer vertraglich dazu verpflichtet, die Ortsdurchfahrt möglichst zu meiden. Aber auch Höhenkirchens Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) weiß: „Zu 100 Prozent ausschließen kann man das nicht.“



Kein Wunder, dass die Durchgangsbeschränkung jetzt auch im Gemeinderat von Höhenkirchen-Siegertsbrunn Thema war. CSU-Fraktionschef Roland Spingler glaubt zwar, dass die Kieslaster nur in Ausnahmefällen durch den Ort fahren werden, warnte aber vor einer grundsätzlichen Zunahme des Schwerlastverkehrs im Ort durch die Regelung. Angesichts der fatalen Folgen auch für die Nachbargemeinde Hohenbrunn, stellte er in Frage, „ob alle wussten, was sie tun, als sie das festgelegt haben“.

