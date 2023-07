Für Eltern wird’s teurer: Hohenbrunn hebt Kita-Gebühren an

Von: Wolfgang Rotzsche

In Hohenbrunn steigen die Gebühren für die Kinderbetreuung. © Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa

Der Gemeinderat Hohenbrunn hat jetzt zugestimmt, dass die Kita-Gebühren angehoben werden. Ab Herbst müssen Eltern tiefer in die Tasche greifen.

Hohenbrunn – Einstimmig hat der Gemeinderat Hohenbrunn der Gebühren-Erhöhung und damit der neuen Satzung zugestimmt. Ab Herbst müssen sich Eltern auf Mehrkosten einstellen. Die Gründe sind verschieden. Die letzte Gebührenerhöhung liegt fünf Jahre zurück. Tariferhöhungen und allgemeine Kostensteigerungen waren ausschlaggebend für den Vorschlag der Verwaltung, die Gebühren moderat, aber deutlich anzupassen.

Eltern haben größtenteils Verständnis

Betrug 2018 das jährliche Defizit 1,6 Millionen Euro, also rund 360 Euro je Kind und Monat, so lauteten die Zahlen für 2022 2,45 Millionen Euro beziehungsweise 560 Euro. Im Gemeinderat wurde das Thema Erhöhung bereits im April angesprochen und mit den Elternbeiräten diskutiert. Die Rückmeldung aus der Elternschaft lautete laut Geschäftsleiter Thomas Wien: „Das ist schon eine Nummer.“ Aber im Großen und Ganzen hätten die Eltern Verständnis gezeigt.

Stufenweise Erhöhung

Nunmehr gibt es eine stufenweise Erhöhung der Gebühren für Kindergarten und Krippe. Die Anhebung soll in zwei Schritten binnen zwei Jahre erfolgen. Kostet der Besuch des Kindergartens monatlich ab 1. September 2023 135 Euro, so wird ein Jahr später eine Gebühr von 149 Euro erhoben. Bisher waren es 122,50 Euro. Der Hort bleibt wegen der gesetzlichen Kostenfreiheit des übrigen Ganztagesangebotes noch ausgeschlossen.

Geschwisterrabatt fällt weg

Was für Unverständnis sorgte, ist der Wegfall des Geschwisterrabatts. Für das dritte Kind wird ein fester Betrag gewährt, unabhängig von der besuchten Einrichtung. Neu ist eine Gebührenermäßigung für einkommensschwache Haushalte, wobei die Einkommensgrenzen sich an den Werten für die Berechtigung zum Bezug öffentlicher Wohnungen orientieren sollen. Gebührenermäßigungen wird es auch auf Antrag für den Besuch von Kindern aus Hohenbrunn in Einrichtungen externer Träger (Arbeiterwohlfahrt) sowie der Kindertagesstätte St. Magdalena in Ottobrunn geben.