Laden erst von Bus demoliert und jetzt von Einbrechern geplündert

Die Nerven liegen blank: Im November steht Monika Sigl vor ihrem stark beschädigten Geschäft, in das ein Bus gefahren war, nun wurde im Büro des „Genussladens“ in Hohenbrunn eingebrochen.

Hohenbrunner Geschäftsfrau am Boden zerstört

von Bernadette Heimann schließen

Ende November vergangenen Jahres ist ein Linienbus ungebremst in den „Genussladen“ von Monika Sigl gerauscht und hat ihn demoliert (wir berichteten), jetzt wurde in dem Schreibwarenladen mit Post-, Postbank- und Lottostelle in der Taufkirchner Straße in Hohenbrunn eingebrochen.