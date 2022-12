Hohenbrunns besonderer Adventskalender: Ein Rabe erklärt Weihnachtsbräuche

Jeden Tag an einem anderen Fenster

Der Lebendige Adventskalender in Hohenbrunn wird seit 15 Jahren von Sabine Blöchinger organisiert – und hilft vielen, vom Vorweihnachtsstress abzuschalten.

Hohenbrunn - In Andorra und Katalonien ist der Brauch weit verbreitet, dass Familien im Dezember einen toten Holzstamm so lange mit Nüssen, Brot, Gemüse oder Obst „füttern“, bis er zur Weihnachtsbescherung Geschenke „kackt“. Was es mit dem Caga Tió und anderen seltsam anmutenden Weihnachtstraditionen wie der finnischen Weihnachtssauna und der spanischen Weihnachtslotterie auf sich hat, erfährt man beim Hohenbrunner Adventskalender.

Menschen knüpfen Kontakte

Er wird seit mittlerweile 15 Jahren von Sabine Blöchinger organisiert – und ist für viele Hohenbrunner die Gelegenheit, einmal eine halbe Stunde vom Vorweihnachtsstress abzuschalten. „In einer Zeit, in der du dich eigentlich eher einigelst, gehen die Menschen bewusst raus und knüpfen Kontakte. So kommen sie auf andere Gedanken und können Kraft tanken“, erzählt die 55-Jährige.

Der ehemalige Pfarrer Christoph Nobs hatte den Lebenden Adventskalender vor 20 Jahren in der Pfarrgemeinde St. Stephanus eingeführt und anfangs auch selbst Regie geführt. Später wurde die Organisation „schleichend“, wie Blöchinger es formuliert, von den Hauptamtlichen auf die Laien übertragen. Hängen geblieben ist die Aufgabe letztlich bei Blöchinger. Sie hat die adventlichen Zusammenkünfte zum Beten, Singen, Innehalten und Ratschen so geformt, wie sie sie für besonders attraktiv hält.

23 Familien und ein blauer Rabe sind die Gastgeber

Wie die Pfarrgemeinderatsvorsitzende von St. Stephanus betont, ist der christliche Hintergrund der täglichen Treffen im Dezember immer offensichtlich: „Schließlich ist Advent und Weihnachten ein Thema der Kirche.“ So wird auf jeden Fall ein Vater unser gebetet und zum Abschluss gibt es einen Segen. Man wolle bei den Zusammenkünften aber niemanden missionieren und die Treffen stünden allen Bürgern offen: „Egal, welche Konfession man hat oder ob man konfessionslos ist.“

23 Gastfamilien gibt es jedes Jahr, bei denen sich die Menschen einen Tag nach dem anderen um 17.30 Uhr treffen. Dort wird in der Regel ein Fenster mit der Kalenderzahl geschmückt, auch der Adventskranz ist laut Blöchinger immer mit dabei. Genauso wie der blaue Rabe Johannes, eine Handpuppe, die sich zum Maskottchen des Hohenbrunner Adventskalenders entwickelt hat und besonders bei den kleinen Teilnehmern beliebt ist. Er führt zusammen mit Sabine Blöchinger durch den Abend. In der halben Stunde wird gemeinsam gebetet, gesungen und Weihnachtsgeschichten vorgetragen – oder wie heuer etwas über Weihnachtsbräuche aus anderen Ländern erzählt.

Weihnachtsbräuche aus anderen Ländern

Im Anschluss gibt es noch ein gemütliches Beisammensein. Oft servieren die Gastfamilien Glühwein, Punsch und Plätzchen, heuer bekamen die Teilnehmer mitunter auch landestypische Spezialitäten serviert, je nachdem was für ein Weihnachtsbrauch aus welchem Land vorgestellt wurde.

„In Mexiko haben wir beispielsweise Punsch mit Tequila bekommen, in Spanien den speziellen Früchtekuchen“, erzählt Blöchinger, die den integrativen Charakter ihres Adventskalenders schätzt. So wie die Teilnehmer. Zwischen 20 und 100 Besuchern kommen pro Abend. „Und so lange die Leute kommen“, verspricht Blöchinger, „sind Johannes und ich auch mit dabei.“ STEFAN WEINZIERL

