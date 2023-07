Nur Kosten und wenig Nutzer: Letzte Chance fürs Mietrad in Hohenbrunn

In Hohenbrunn herrscht Unmut über das MVG-Mietrad, das viel zu wenig genutzt wird, aber viel kostet. Eine letzte Chance für das Angebot soll es dennoch geben.

Hohenbrunn – Das Mietradsystem der MVG läuft nicht gut. Das war jetzt auch Thema im Umwelt- und Klimaausschuss in Hohenbrunn. Denn das Angebot wird viel zu wenig genutzt – das starre System und die Rückgabepflicht an festen Stationen sind die Hauptkritikpunkte. Der Gestattungsvertrag mit der MVG könnte zum Jahr 2025 gekündigt werden. Aber die Landkreis-Kommunen wollen dem Ganzen noch eine Chance geben und das System fortsetzen und weiterentwickeln. Zu dieser Entscheidung sind MVG, MVV, Stadt und Landkreis München bei einem gemeinsamen Treffen gekommen. Die Mieträder sollen etwa besser ins MVV-Tarifsystem eingebunden werden, auch feste Stationen für das Abstellen soll es nicht mehr geben.

Viel Geld für Infrastruktur in die Hand genommen

Gute Lust war jetzt aber im Umwelt- und Klimaschutzausschuss in Hohenbrunn zu verspüren, das Mietradsystem in der Gemeinde sterben zu lassen. Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU) war sein Unmut über das System deutlich anzumerken. Schließlich hat Hohenbrunn, wie andere Kommunen auch, Geld in die Hand genommen, um für die Infrastrukturen zu sorgen. Vor allem bauliche Arbeiten gingen zu finanziellen Lasten der Gemeinde.

Hohe Kosten und starres System

Kritik wurde vor allem an den hohen Leasingkosten geäußert, und dass ein ausgeliehenes Fahrrad auch wieder an einer entsprechenden Station abgegeben werden muss. „Wenn ich am Bahnhof das Rad nehme, um bei Regen schneller nach Hause kommen muss, muss ich das auch wieder dorthin bringen, sonst zahle ich die ganze Zeit“, merkte Christine Gerber (CSU) an. Manfred Haucke (Bürgerforum) berichtete, dass in anderen Städten ein Bonus lacht, wenn das Fahrrad wieder zur richtigen Station zurückgebracht wird. Das wäre ein guter Anreiz, um die Gebühren zu drosseln. Anton Fritzmaier (CSU) beklagte, dass Ottobrunn dem Mietradsystem nicht beigetreten ist. Das habe für Riemerlinger wenig Attraktivität. Die bisherigen Benutzungszahlen im Gemeindegebiet haben ihn nicht überzeugt.

Hohenbrunn belässt es bei zwei Stationen

Mechthild Heinmüller (SPD) brach die Lanze für das Mietrad: „Wir sollten dem System eine Chance zum Etablieren geben.“ Da die S7 „wiederholt eine Katastrophe“ sei, sprich sehr anfällig für Ausfälle und Verspätungen, würde ein Radausleihsystem an den Bahnhöfen durchaus Akzeptanz hervorrufen. Straßmair schlug eine Minimallösung vor: in der Steinstraße in Riemerling und am Bahnhof in Hohenbrunn soll es weiterhin Stationen zum Ausleihen geben. Hierfür gab es eine Mehrheit von sechs zu vier Stimmen. Für einen Standort am Bahnhof Wächterhof kam keine Mehrheit zusammen. Weitere Standorte in den Gewerbegebieten wurden abgelehnt. Für den Rückbau der bestehenden Stationen entstehen Hohenbrunn vermutlich 25 000 Euro Kosten. Eine Kostenbeteiligung des Landkreises wird derzeit geprüft. Die Stelen, Dockingstationen und Räder sind Eigentum der MVG.