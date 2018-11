Linienbus zerstört Monika Sigls (63) Schreibwarenladen

Der Fahrer (48) eines Linienbusses hat am Freitagabend in Hohenbrunn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Bus fuhr ungebremst in einen Schreibwarenladen und blieb dort stecken. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Hohenbrunn – Als Monika Sigl (63) am Freitagabend gegen 19 Uhr den lauten Knall hört, denkt sie zunächst, an der nahen Kreuzung sei wieder mal ein Unfall passiert. Erst als die Inhaberin des „Genussladens“ in der Taufkirchner Straße 3 aus dem Fenster ihrer Wohnung über dem Geschäft schaut, sieht sie im Erdgeschoss den Bus in der Gebäudemauer stecken.

Nach Angaben der Polizei hatte der Busfahrer, der auf der Taufkirchner Straße Richtung Westen unterwegs war, offenbar zuvor einen Schwächeanfall gehabt und dabei die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der Bus überquerte die Gegenfahrbahn und den Fußweg und bohrte sich in die Vorderseite des Hauses. Dabei durchschlug er die Wand und die Tür des Ladens und kam inmitten der Regale zum Stehen.

Der Busfahrer wurde bei dem Unfall eingeklemmt. Weil er bereits auf dem Weg zum Betriebshof war, befanden sich keine Fahrgäste mehr im Bus. Und auch Monika Sigl hatte ihren Genussladen bereits um 18 Uhr geschlossen. „Ein Riesenglück“, sagt sie. Die 63-Jährige alarmierte sofort die Feuerwehr. Fast eine halbe Stunde arbeiteten die Einsatzkräfte daran, den eingeklemmten Busfahrer zu befreien. Anschließend wurde er ins Krankenhaus gebracht. Auch die Bergung des Busses gestaltete sich schwierig und nahm mehrere Stunden in Anspruch. Nach Angaben der Feuerwehr mussten Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks zunächst die Decke des Geschäfts abstützen, erst danach konnte der Bus mit einer Seilwinde aus der Wand gezogen werden. Die B471 war für fünf Stunden komplett gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Am Bus entstand Totalschaden.

Und auch die Zerstörung im Laden von Monika Sigl ist groß: Das Zeitungsregal ist kaputt, ebenso mehrere Ständer mit Karten und Kalendern, Porzellan ging zu Bruch – ganz abgesehen vom Schaden am Gebäude selbst. Seit 2009 betreibt die 63-Jährige ihren Genussladen, 2014 war sie in die Räume an der Taufkirchner Straße 3 eingezogen. Viele Stammkunden haben bereits angerufen oder sind vorbeigekommen, um zu schauen, wie es ihr geht. „Das ist wirklich schön“, sagt sie. Der kaputte Ladenteil soll jetzt vorübergehend mit einer Plane abgetrennt werden, der Betrieb in der Post- und Lottostelle soll weiterlaufen. „Gerade jetzt vor Weihnachten wollen die Leute ihre Sachen verschicken“, weiß die Ladenchefin.

Das Busunternehmen hat sich bereits bei ihr gemeldet. Montag oder Dienstag soll ein Gutachter kommen, um das Ausmaß der Zerstörung einzuschätzen. „Die sind sehr bemüht“, sagt Monika Sigl. In erster Linie aber ist sie froh, dass ihr Laden schon geschlossen hatte. Sie mag gar nicht drüber nachdenken, was andernfalls hätte passieren können. „Solche Gedanken schiebt man schnell wieder weg“, sagt sie und lacht tapfer.