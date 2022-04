„Merck Schuchardt“ vor dem Aus: Über hundert Mitarbeiter könnten ihren Job verlieren

Von: Wolfgang Rotzsche

Bereits im Januar demonstrierten die Mitarbeiter in Hohenbrunn für einen besseren Sozialplan © privat/Archiv

Seit über 70 Jahren gibt es das Unternehmen „Merck Schuchardt“ im Hohenbrunner Gewerbegebiet. Zahlreiche Beschäftigte wohnen im unmittelbaren Umfeld, arbeiten teilweise in zweiter Generation hier. Nun steht der Standort vor dem Aus. Mitte 2024 könnten sich die Tore für immer schließen.

Hohenbrunn - Ein Bild von der Situation vor Ort der 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Merck KGaA hat sich jetzt der Fraktionsvorsitzende der SPD im Bayerischen Landtag, Florian von Brunn, gemacht. Er kam zur Betriebsbesichtigung, sprach mit dem Betriebsrat, der Gewerkschaft sowie Standortleitung. Sie alle erhoffen sich Unterstützung von politischer Seite und einen letzten Funken Hoffnung, die Schließung doch noch abzuwenden.

Appell an soziale Verantwortung

Der Unternehmensbereich in Hohenbrunn gilt als einer der führenden deutschen Hersteller und Lieferanten von organischen Zwischenprodukten, Feinchemikalien, Reagenzien und Lösungsmitteln für Labor, Technikum und Produktion. Die Entscheidung der Konzernleitung könne er nicht nachvollziehen, so von Brunn. „Merck Schuchardt“ sei wirtschaftlich sehr erfolgreich. Folglich könnte es nur eine Konzernstrategie sein, warum Hohenbrunn geschlossen werden soll. Von Brunn betont, dass der Mutterkonzern sich eine Sozialpartnerschaft auf die Fahnen geschrieben hat. Daran müsse sich auch das Unternehmen messen lassen. Schließlich hätten die Mitarbeiter in Hohenbrunn viel Wissen und Kompetenz, die aufs Spiel gesetzt würden. Zudem stünden ja hinter vielen auch Familien, die in der Region beheimatet sind. „Für mich ist die Entscheidung von Merck nicht nachvollziehbar“, so der Fraktionschef. Und fügt hinzu: „Ich stelle in Frage, ob eine Schließung wirklich unumgänglich ist.“

Betriebsrat: „Schreiben nur schwarze Zahlen“

Diese Hoffnung hätte Betriebsratsvorsitzender Michael Sevcik auch sehr gerne. „Aber die Schließung scheint sehr konkret zu sein.“ Auch wenn von Seiten der Arbeitnehmerschaft die Meinung weiterhin vorherrsche, dass Hohenbrunn nicht dem Rotstift zum Opfer fallen darf: „Wir schreiben immerhin nur schwarze Zahlen.“ Nicht verstehen könne er es, dass der Hohenbrunner Standort mit nach Schnelldorf (Kreis Ansbach) verlegt werden soll: „Wir haben 110 Mitarbeiter, von denen sich gerade einmal zwei bereit erklärt haben, dorthin zu gehen.“

Neben Hohenbrunn soll auch der Standort Steinheim am Albuch (Kreis Heidenheim; Baden-Württemberg) geschlossen werden. Sevcik macht darauf aufmerksam, dass es für viele seiner Kolleginnen und Kollegen nicht leicht sein wird, einen neuen Job zu bekommen, zumal zu den ausgesprochen guten Konditionen, die es in Hohenbrunn gibt.

Verhandlungen sind ins Stocken geraten

Die Verhandlungen mit dem Konzern hinsichtlich des Sozialplans seien zwischenzeitlich ins Stocken gekommen, scheinen aber wieder Fahrt aufzunehmen. Merck verlange, dass in Hohenbrunn bis zum letzten Tag volles Engagement gezeigt werde: „Dafür erwarten wir auch Gegenleistungen, nicht nur einen Regel-Sozial-Plan.“

Auch wenn die Belegschaft enttäuscht über die Konzernentscheidung sei, sei sie loyal und motiviert, bis zum Schluss ihr Bestes zu geben. „Für unser Engagement und für die emotionalen Belastungen möchten wir aber auch einen entsprechenden Ausgleich.“ Dafür wurde bereits im Januar demonstriert (wir berichteten). Deswegen wurde auch Florian von Brunn eingeladen. Dieser möchte seinen Besuch als Unterstützung verstehen, sieht aber die Verhandlungen „in guten Händen“. Der Ball liegt folglich beim Betriebsrat und der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE).

SPD-Politiker will Thema in Landtag bringen

Von Brunn kann sich aber durchaus vorstellen, auf den Mutterkonzern zuzugehen, oder das Thema in den Landtag mit einzubringen. Vorrangig ist ihm nach außen auch klar zu machen, „dass wir da von realen Menschen und realen Familien sprechen, die betroffen sind.“

Hohenbrunns Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU) bedauert, dass die letzte Stunde für Schuchardt wohl geschlagen hat: „Der Kontakt mit der Firma war stets eng und gut.“

Historie

Die Wurzeln von „Merck Schuchardt“ reichen bis in das Jahr 1866 zurück. Damals gründete Dr. Theodor Schuchardt eine chemische Fabrik in Görlitz. Ende des Zweiten Weltkriegs wurde das Unternehmen über Eisenach, Ebenhausen und München nach Hohenbrunn umgesiedelt. Dort bauten die Nachfolger von Schuchardt ab Ende 1949 die Fabrik neu auf. Im Jahr 1972 übernahm die Merck KGaA in Darmstadt das Unternehmen.

Kamen zum Austausch zusammen: (v.l.) Stefan Plenk, Gewerkschaftssekretär der IG BCE Bezirk München, Michael Sevcik, Betriebsratsvorsitzender am Standort Hohenbrunn, und Florian von Brunn, Fraktionsvorsitzender der Bayern SPD Landtagsfraktion © SPD Bayern