Mit breiter Unterstützung will Hohebrunn den Stadtwerken Paroli bieten

Von: Wolfgang Rotzsche

Teilen

Auch der Ausbau der Wärmeversorgung über Fernwärmeleitungen steht zur Debatte. © J. Dziemballa

Eine neue Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Wärmewende soll künftig für mehr „Verhandlungsmacht der Gemeinden gegen den Monopolisten Stadtwerke München“ sorgen.

Hohenbrunn - So interpretierte Manfred Haucke (Bürgerforum) den Vorstoß der Gemeinde Hohenbrunn. Und so ganz scheint er gar nicht damit falsch zu liegen. Denn der Beschluss im Gemeinderat lautete, „die möglichen Ausbaupfade der Wärmeversorgung mit den Nachbargemeinden abzustimmen, Wirtschaftlichkeit und Umsetzbarkeit möglicher individueller Vorhaben zu prüfen sowie die Umsetzung in den Kommunen zu bündeln und zu begleiten“.

Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU) betonte, dass es dabei auch um die Fernwärme geht, um „gemeinsam gegenüber den Stadtwerken München auftreten zu können“.

Interesse aus der Nachbargemeinde

Der ARGE-Gedanke kam von Klimaschutzmanagerin Ilona von Schaubert, so Straßmair. Die Nachbargemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn habe bereits Interesse angemeldet.

Finanziell wird sich laut Bürgermeister der Landkreis München beteiligen, unterstützend zur Seite steht die Energieagentur Ebersberg-München. Da letztere mit im Boot ist und externe Berater zu Rate gezogen werden könnten, könnten auch Kosten anfallen. Straßmair hat 8000 Euro für 2023 in den Haushalt stellen lassen. Ziel sei es, mögliche Potenziale für Tiefengeothermie, Biomasse, aber auch für den Netzausba .innerhalb der Gemeinden umfänglich zu diskutieren und ein gemeinsames Vorgehen abstimmen zu können.

Überörtliche Planung

Dritte Bürgermeisterin Regina Wenzel (SPD) fragte, ob sich da nicht noch mehr Kommunen an die ARGE anschließen könnten. „Wir werden die Entwicklung verfolgen“, antworte der Rathauschef. Natürlich könnte es von Vorteil sein, wenn mehr Gemeinden mit im Boot sitzen. Räumlich gesehen mache es nach Straßmairs Ansicht aber nur Sinn, wenn jene dabei wären, die auch von vorhandener Geothermie profitieren könnten. Rolf Kersten (Grüne) erinnerte in diesem Zusammenhang an einen Antrag seiner Fraktion vom März, in dem ein Konzept vorgeschlagen wurde für die flächendeckende Versorgung in der Gemeinde. Dieser Antrag sei damals abgelehnt worden. Straßmair erwiderte, dass es bei der ARGE nicht um ein Konzept gehe, sondern um eine überörtliche Planung.

Gegenwind gab es nicht für den Vorschlag aus der Verwaltung, eher nur kleine Bemerkungen, wie „besser spät als nie“ (Haucke) oder „die Zeit drängt“ (Anke Lunemann, Grüne). Straßmair quittierte das Ergebnis im Gemeinderat als „ein schönes einstimmiges Zeichen“.