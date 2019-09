Schwerer Unfall an der Autobahnausfahrt: Motorradfahrer schlittert gegen Audi

Ein Audi-Fahrer (37) hat in Hohenbrunn (München) einen Unfall produziert, indem er die Vorfahrt missachtete. Ein Motorradfahrer wurde schwer verletzt.

Hohenbrunn - Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer ist am Sonntagnachmittag mit einem Motorradfahrer zusammengeprallt. Der Audi-Fahrer hat die Vorfahrt an der Autobahn-Ausfahrt in Hohenbrunn missachtet.

A99/Hohenbrunn: Kawasaki-Fahrer stürzt von seinem Motorrad

Der 37-jährige Münchner war auf der A99 in Richtung Süden unterwegs. An der Ausfahrt Hohenbrunn verließ er die Autobahn und wollte nach links in die Hohenbrunner Straße (B 471) nach Hohenbrunn abbiegen, meldet die Polizei. Dabei übersah er den nach Putzbrunn fahrenden Kawasaki-Fahrer

Der 37-Jährige bog ab und missachtete die Vorfahrt des von links kommenden Motorradfahrers aus dem Landkreis Erding. Beide Fahrer bremsten stark ab, um den Zusammenstoß zu vermeiden. Laut Polizei stürzte der 57-jährige Motorradfahrer dabei und stieß mit dem Audi zusammen.

Hohenbrunn: 57-Jähriger wird von Rettungshubschrauber abtransportiert

Der Rettungshubschrauber brachte den Motorradfahrer mit mehreren und auch schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer wurde nicht verletzt. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von 6500 Euro.

Lesen Sie auch: Motorradfahrer (19) prallt am Klosterberg in den Gegenverkehr