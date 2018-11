Linienbus gerät außer Kontrolle - und kracht in Kiosk

Spektakulärer Unfall in Hohenbrunn: Erst in einem Kiosk kam der Linienbus zum Stehen.

Unfall in Hohenbrunn

In Hohenbrunn hat sich am Freitagabend ein spektakulärer Unfall ereignet: Ein Linienbus geriet außer Kontrolle und krachte in ein Gebäude. Erst in einem Kiosk kam der Bus zum Stehen.