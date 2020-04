Abschied von einem Macher

Altbürgermeister Josef Schwaiger († 90) ist verstorben. Er hat Hohenbrunn seinen Stempel aufgedrückt.

Hohenbrunn –„Politik sollte immer auf der Grundlage christlichen Glaubensgute beruhen. Auch nachwachsende Generationen sollten noch Bereitschaft für die Gemeinschaft entwickeln und den Egoismus zurückstellen.“ Diesen Grundsatz hat Josef Schwaiger stets verfolgt, als er 22 Jahre lang die Geschicke der Gemeinde Hohenbrunn angeführt hat. Nun ist der Altbürgermeister im Alter von 90 Jahren verstorben.

In aller Stille muss er beigesetzt werden, obgleich ihm sicher viele Menschen die letzte Ehre erweisen würden. Egal, wer gefragt wird: Sie alle sprechen sehr wohlwollend von Schwaiger. „Er hat sehr vieles auf den Weg gebracht“, sagt etwa Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU). Dazu zählten die ersten gemeindlichen Kindergärten, aber auch das Feuerwehrhaus und Wasserwerk. „Vor allem war Josef Schweiger aber auch eine Persönlichkeit, die mit seiner angenehmen stets freundlichen und verbindlichen Art sehr beliebt war, bei den Bürgern und in den örtlichen Vereinen ebenso wie als Rathauschef bei seinen Mitarbeitern“, so der amtierende Rathauschef über seinen Vorgänger. Auch Benno Maier sen. (CSU), der seit 1978 dem Gemeinderat angehört, würdigt: „Er war ein Bürgermeister mit Leib und Seele, der für seine Bürger immer ein offnes Ohr hatte.“

Schwaiger kam 1954 nach Hohenbrunn

Schwaiger hat über Jahrzehnte der Gemeinde gedient. Der gebürtige Heldensteiner (Kreis Mühldorf am Inn) kam 1954 nach Hohenbrunn, um dort die Position des Geschäftsleiters zu übernehmen. Schwaigers Chef war Bürgermeister Carl Steinmeier, der dieses Amt seit 1948 innehatte und im Februar 1972 nach langer Krankheit verstarb. Daraufhin wurde Schwaiger von CSU und Freien Wählern zum Kandidaten des Bürgermeisters aufgestellt – und von der Bevölkerung auch gewählt. Im gleichen Jahr nahm er den Vorsitz beim Zweckverband München-Südost ein. Während seiner Amtszeit wurde der Brunnen V und damit der erste Hohenbrunner Trinkwasserbrunnen im Höhenkirchner Forst gesetzt. Und vieles mehr gehörte zu Schwaigers Ära.

Gemeindearchivarin Elisabeth Schmid zählt die „legendären Faschingsbälle im Muna-Kasino“ und die Sommerkonzerte auf dem Muna-Gelände auf. Schwaiger war nicht nur musikbegeistert, sondern konnte auch Klavier spielen. Ehrenbürger Leonhard Sigl sen., der zwischen 1966 und 2002 CSU-Gemeinderat war, erinnert sich: „Unter Josef Schwaiger wurde die grün-weiß-blaue Gemeindefahne eingeführt, außerdem sind dem passionierten Musiker unsere Kirchenkonzerte in St. Stephanus zu verdanken.“

Gemeinderat bedachte Schwaiger mit Bürgermedaille

Als einen „Paukenschlag“ bezeichnete es der Münchner Merkur 1994, als Schwaiger aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig das Bürgermeisteramt niederlegte. Als Dank für seine Verdienste gewährte ihm der Gemeinderat den Titel „Altbürgermeister“, außerdem wurde er mit der Bürgermedaille bedacht. Sein Nachfolger Franz Zannoth (parteilos, 1994-2006) fand ein „bestelltes (Rat-)Haus“ vor. Die beiden kannten sich bereits seit Sommer 1974, als sich Zannoth beim Zweckverband München-Südost beworben hatte. Zwanzig Jahre war Schwaiger als Verbandsvorsitzender Zannoths Chef. „Zusammen haben wir den Verband zu dem gemacht, was er heute ist. Es konnte nur erreicht werden, weil er immer ein offenes Ohr für meine Ideen hatte.“ In vielen Gesprächen sei es Schwaiger gewesen, der ihn zu seiner Nachfolge überredet hat. „Josef Schwaiger ist einer der wenigen, die ich aus der ganzen Zeit als ehrlichen und aufrichtigen Wegbegleiter bezeichnen kann.“

Benno Maiers Resümee zu den Leistungen Schwaigers als Bürgermeister: „Er hat viel bewegt und immer das Wohl seiner Gemeinde im Auge.“ So wird er vielen in Erinnerung bleiben, wenngleich es in der vergangenen Zeit ruhig um den Altbürgermeister geworden ist. Hohenbrunn hat Schwaiger sehr viel zu verdanken.

