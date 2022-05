Das Ende der Schlaglochpiste kostet knapp 800.000 Euro

Von: Wolfgang Rotzsche

An vielen Stellen ist die Otto-Hahn-Straße ein Flickenteppich. Foto: gemeinde Hohenbrunn © Gemeinde Hohenbrunn

Insgesamt 780 000 Euro nimmt die Gemeinde Hohenbrunn in die Hand, um die Otto-Hahn-Straße im Riemerlinger Gewerbegebiet zu sanieren.

Hohenbrunn - Heuer sollen die Arbeiten erfolgen. Bautechniker Mario Illigen zeigte im Gemeinderat gleich mehrere Fotos mit den Schäden. Die Otto-Hahn-Straße sei schlichtweg verschlissen und braucht eine Generalsanierung. Zwischenzeitlich habe es immer wieder Notinstandsetzungsarbeiten gegeben, aber die Flicken im Straßenbelag müssten unbedingt durch eine neue Fahrbahndecke ersetzt werden.

Bushaltestelle wird versetzt

Nicht zufriedenstellend sei die Entwässerung an vielen Stellen des Straßensystems, Bordsteine müssen ersetzt werden. Rainer Seidl vom Dachauer Ingenieurbüro Seidl & Partner merkte an, dass durch die Straßenarbeiten auch Verbesserungen ermöglicht werden, die nicht nur eine Sanierung darstellen. So soll eine Bushaltestelle versetzt werden, die dadurch auch komplett barrierefrei ausgebaut werden kann: „Dafür bekommen wir dann auch eine Förderung.“ Angedacht ist auch eine Fahrradverbindung in Süd-Nord-Ausrichtung mit einer eignen Furt, die einen Schutzstreifen vorsieht.

Fahrbahndecke soll bis zu 12 Jahre halten

Zudem sollen mehr Senkkästen verlegt werden, um die Regenmengen besser aufnehmen zu können. Seidl merkte an, dass eine neue Fahrbahndecke dann auch wieder zehn bis zwölf Jahre halte, sodass in absehbarer Zeit keine weiteren Arbeiten an der Straße notwendig sein dürften. Der Wendehammer am Ende der Straße zum Tennisplatz soll etwas abgerundet werden, damit auch heute übliche lange Lkw-Züge dort problemlos wenden können. Mario Illigen von der Gemeinde ergänzte, dass die Bushaltestelle vor der heutigen Montessorischule unangetastet bleiben soll. Sie wird also nicht barrierefrei ausgebaut, da das Zeitfenster absehbar sei, wie lange die Schule dort noch ihren Standort haben werde. Die Einrichtung soll neben der Realschule westlich der Bahn in Hohenbrunn eine neue Bleibe finden.

Diskussion im Gemeinderat

Anton Fritzmaier (CSU) erkundigte sich, ob die Planungen bereits mit den Grundstückseigentümern abgestimmt worden seien. Illigen verneinte, sicherte aber zu, dass „Nuancen vor Ort“ aufgenommen werden. Pauline Miller (Bürgerforum) sorgte sich um die Gewerbebetriebe vor Ort, die durch die Baumaßnahmen Einschränkungen erfahren werden. Das sei natürlich berücksichtigt, so Illigen: „Wir müssen uns natürlich mit denen abstimmen, zumal die Otto-Hahn-Straße ja eine Sackstraße ist.“ Aus diesem Grund werden die Arbeiten in Abschnitten halbseitig und die Hauptarbeiten in den Sommerferien durchgeführt werden. Konkret betroffen ist die Otto-Hahn-Straße östlich der Rudolf-Diesel-Straße. Der westliche Teil wurde bereits 2018 saniert.