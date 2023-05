Polizei kontrolliert Reisebusse - Fahrgast hat Drogen dabei

© In der Isar ist die Leiche einer Frau gefunden worden. Die Polizei ermittelt.

An der A99

Von Anna Liebelt schließen

Bei einer Verkehrskontrolle von Reisebussen am Donnerstag, 11. Mai, nahe der A99 stellten die Beamten erhebliche Mängel an mehreren Fahrzeugen fest. Ein Fahrgast führte sogar Marihuana bei sich.

Hohenbrunn - Mehrere Reisebusse kontrollierten Beamte am Donnerstag, 11. Mai, auf dem Gelände der Verkehrspolizei Hohenbrunn nahe der A99. Laut Pressebericht leitete die Polizei ausgewählte Reisebusse aus dem fließenden Verkehr und aus verschiedenen Richtungen kommend zur Kontrollstelle in Hohenbrunn weiter. Zwischen 13 und 19 Uhr gingen den Beamten so neun Busse ins Netz.

Erhebliche Mängel bei sieben Bussen

An ganzen sieben Reisebussen hatte die Polizei etwas zu beanstanden. Die Bilanz: Ein Verstoß gegen das Personenbeförderungsgesetz, drei Verstöße gegen das Fahrpersonal und fünf Verstöße gegen die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO). Bei letzteren stellten die Beamten hauptsächlich eine defekte Beleuchtung an den Bussen fest. Die jeweiligen Fahrer konnten die Mängel aber noch vor Ort beheben und ihre Fahrt fortsetzen.

Fahrgast hat Marihuana dabei

In einem kroatischen Linienbus fand die Polizei zudem eine geringe Menge Marihuana, die ein Fahrgast bei sich trug. Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann schon zuvor mehrmals Marihuana in Deutschland erworben hat. Gegen ihn läuft nun ein Verfahren.