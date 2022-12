Unbekannte werfen Böller in Garage und entfachen Brand

Von: Günter Hiel

Teilen

Die Polizei warnt eindringlich davorr, fahrlässig mit Feuerwerkskörpern umzugehen (Symbolbild) © Rene Traut/imago

Unbekannte haben in Riemerling einen Böller durch den Lüftungsschlitz einer Garage geworfen - und diese in Brand gesetzt. Ein Audi war dort geparkt.

Hohenbrunn - Ein aufmerksamer Zeuge und die Freiwillige Feuerwehr haben Schlimmeres verhindert bei einem Garagenbrand am Donnerstagabend in Riemerling (Gemeinde Hohenbrunn). Der Zuge hatte gegen 20 Uhr Feuerschein und Qualm aus einer Garage entdeckt und sofort Feuerwehr und Polizei alarmiert.

Feuerwehr schiebt Audi aus der total verqualmten Garage

Die Feuerwehr öffnete die total verqualmte Garage und konnte einen Audi 100 hinausschieben, ehe Flamen auf den Wagen übergreifen konnten, meldet die Polizei. Der Brand war schnell gelösscht.

Zeuge hatte drei Unbekannte mit Feuerwerkskörpern beobachtet

Ausgelöst worden ist der Brand wahrscheinlich durch Feuerwerkskörper. Ein zweiter Zeuge hatte laut Polizei drei Unbekannte gesehen, die an der Garage mit Böllern hantierten und dann wegliefen. Sie hatten wohl einen Böller durch einen Lüftungsschlitz in der Rückwand der Garage gesteckt und so das Feuer ausgelöst.

Polizei mahnt eindringlich zu Vorsicht

Die Übeltäter sind unerkannt entkommen. Die Polizei warnt eindringlich davor, fahrlässig mit Feuerwerkskörpern zu hantieren. ERs hätte nicht viel gefehlt, und dieser Fall wäre weit schlimmer ausgegangen; mit einem Übergreifen der Flammen auf den Wagen und einer Explosion des Benzintanks.