Hohenbrunn schafft viel Platz für Windkraft - Bürgermeister: „Wir haben alle Klimaschutz-Verantwortung“

Von: Laura May

Hohenbrunns Bürgermeister Stefan Straßmair erklärt, warum seine Gemeinde gleich 11,5 Prozent seiner Fläche für Windkraftanlagen ausweist. © Robert Brouczek

Es war eine große Überraschung: Hohenbrunn weist mit 11,5 Prozent viel mehr Windkraftfläche aus als landesweit gefordert. Bürgermeister Stefan Straßmair erklärt warum.

Hohenbrunn – 1,8 Prozent aller Flächen des Freistaats müssen laut Bundesgesetz für Windkraftanlagen ausgewiesen werden. Während einige Kommunen überhaupt keine Standorte für geeignet halten, stellt Hohenbrunn dem Planungsverband überraschend sogar 11,5 Prozent seines Gemeindegebiets zur Verfügung. Warum? Über die Hintergründe spricht Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU) im Interview mit dem Münchner Merkur.

Herr Straßmair, ist die Entscheidung des Gemeinderats ein solidarischer Akt gegenüber anderen Gemeinden?

Es ist nicht so, dass wir bei uns für alle anderen Windräder bauen wollen. Aber der ausgewiesene Streifen passt – und das sind nun mal 11,5 Prozent unseres Gemeindegebiets. Andere Gemeinden wie Ottobrunn haben einfach nicht so viele passende Flächen.

11,5 Prozent seines Gemeindegebiets stellt Hohenbrunn für Windkraft zur Verfügung. © Münchner Merkur

Um welche Flächen geht’s?

Sie liegen im Waldgebiet östlich von Hohenbrunn. In diesem Bereich werden noch mehr Windkraftanlagen entstehen – Höhenkirchen und die Ebersberger Gemeinden haben in dem Forst auch Flächen ausgewiesen.

Sie haben die 1,8-Vorgabe mehr als übererfüllt, warum?

Übererfüllung war nicht der Gedanke. Aber wir wollten ein Zeichen setzen. Die Ausweisung ist realistisch. Und mir ist es lieber, geplant und geordnet mehrere Windräder nebeneinander zu realisieren, als dass wild irgendwo Windräder hingebaut werden. So sieht es nach etwas aus, die Windräder nehmen sich nicht gegenseitig den Wind weg und die Ortsentwicklung wird nicht gestört.

Wie viele Windräder könnten in Hohenbrunn stehen?

Bis zu sechs Windräder wären theoretisch möglich, rein von der Fläche – ob es wirklich so viele werden, ist noch offen.

Wem soll der Windpark gehören? Kommt ein Modell der Bürgerbeteiligung in Frage?

Man muss klar unterscheiden zwischen der Ausweisung von Flächen und dem Bauen von Windrädern. Mich rufen immer wieder Menschen zwecks der Realisierung an. Aber so weit sind wir noch nicht. Grundsätzlich sehe ich eine Form der Bürgerbeteiligung als unverzichtbar – das steigert auch die Akzeptanz der Leute. Auf keinen Fall werden wir Windräder bauen, um die Gemeindekassen zu füllen.

Haben Sie Sorge, dass die ambitionierte Ausweisung auf Unverständnis stößt?

Nein. Das war der einstimmige Wille des Gemeinderats. Und noch mal: Es geht nicht um Übererfüllung. Wir haben sinnvolle Flächen ausgewiesen, und ob dann am Ende eines oder sechs Windräder dort stehen, weiß ich noch nicht. Wenn, dann entstehen sie zumindest in diesem optimalen Bereich unserer Gemeinde.

Planen Sie gemeinsam mit anderen Bürgermeistern aus der Umgebung einen Windkraft-Verbund?

Wir sind eigentlich immer in Kontakt. Reden etwa auch mit den gleichen Unternehmen, die möglicherweise Windräder bauen könnten. Der Planungsverband entwickelt am Ende aber einen Plan für ganz Bayern – der wird frühestens in einem Jahr erwartet. Danach können wir uns überlegen, was wir gemeinsam machen.

Was denken Sie über Gemeinden, die gar kein Windrad haben wollen?

Ich mische mich nicht in die Politik anderer Gemeinden ein. Aber der Planungsverband wird in solchen Fällen Flächen festlegen. Damit müssen sich die Gemeinden dann auseinandersetzen. Wir haben alle Klimaschutz-Verantwortung.

Was tun Sie dafür?

Wir haben seit Jahren eine Klimaschutzbeauftragte und ein Klimaschutzkonzept. Aktuell entwickeln wir aus unserem Energienutzungsplan konkrete Ziele, welche sich vor allem auf die Windkraft, Photovoltaik aber auch die Wärmewende beziehen.