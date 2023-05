Wieder neue Pläne für Riemerling-West

Von: Wolfgang Rotzsche

Lore-Malsch-Haus in Riemerling

Seit Jahren ringt der Gemeinderat um einen Flächennutzungsplan in Riemerling-West. Jetzt gibt es wieder eine Änderung.

Hohenbrunn – Nachjustiert hat der Hohenbrunner Gemeinderat seine Pläne für die Flächen in der Friedrich-Hofmann-Straße in Riemerling-West. Das Gebiet ist schon seit vielen Jahren Gesprächsthema. Lange hatte die Diakonie ihre Hand über viele Flächen, doch diese Zeiten sind Geschichte. Verkäufe und Veränderungen standen auf der Tagesordnung.

Deswegen hat bereits vor knapp zehn Jahren der Gemeinderat für das „Sondergebiet Altenheim“ eine Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen. Parallel dazu sollte ein Bebauungsplan erstellt werden. Ziel war es, die städtebauliche Neuordnung des Gebietes zu realisieren.

Doch ganz so einfach gestaltete sich dieses Vorhaben nicht. Nachdem es zu keiner Einigung mit den weiteren Grundstücksbesitzern kam, wurde Mitte Juni 2022 der Bereich für das Bebauungsplanverfahren dahingehend abgeändert, dass der südliche Bereich der Friedrich-Hofmann-Straße aus den Plänen herausgenommen wurde. Der neue Umriss liegt nun im Bereich des Evangelischen Pflegezentrums Lore Malsch, jedoch ohne den Bauten rund um die bestehende Waldkapelle.

Im Landratsamt München wird die Ansicht vertreten, dass eine Änderung des Flächennutzungsplans notwendig ist. Der Begriff „Sondergebiet Altenheim“ sei nicht für die angedachte zukünftige Nutzung ausreichend. Unter anderem sollen Wohnungen für Pflegekräfte und Mitarbeiter in der Kinderbetreuung entstehen. Deswegen wird der Geltungsbereich in ein Sondergebiet „soziale Nutzung“ umgeschrieben und so die Flächennutzungsplanänderung auf den Weg gebracht.

