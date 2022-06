Hohenbrunn startet Modellversuch mit offener Ganztagsschule

Von: Wolfgang Rotzsche

Teilen

Hier geht’s bald los: Rektorin Angelika Lange gemeinsam mit Bürgermeister Stefan Straßmair in den neuen Räumen der Ganztagesbetreuung im Sportcampus. © Gemeinde Hohenbrunn

Die Gemeinde Hohenbrunn startet einen Modellversuch und geht weg von der gebundenen Ganztagsbetreuung zu einem offenen Ganztagskonzept an den Grundschulen. Als Partner steht der Kreisjugendring München- Land (KJR) der Kommune zur Seite. Im Interview erklärt Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU) die Details.

Herr Straßmair, hat die Mittagsbetreuung ausgedient?

Die Mittagsbetreuung im herkömmlichen Sinne wird den Bedürfnissen der Eltern mittlerweile nicht mehr gerecht und erfüllt auch nicht mehr die gesetzlichen Vorgaben auf Ganztagesbetreuung an Schulen, wie sie spätestens ab 2026 gelten werden.

Was sieht das neue Ganztagskonzept aus?

Das Konzept wurde gemeinsam mit der Grundschule konzipiert und der neue Träger gemeinsam ausgewählt. Es wird zunächst eine bis 14 Uhr und eine ergänzende Betreuung bis 16 Uhr geben. Bei Bedarf könnten wir auf 17 Uhr erhöhen. Innerhalb der Kurzzeitbetreuung ist Zeit für Entspannung, Essen und, je nach Schulschluss, auch Zeit für die Hausaufgaben. Die Anschlussbetreuung wollen wir mit verschiedenen pädagogischen Angeboten, insbesondere auch mit Kooperationspartnern wie Vereinen oder auch externen Anbietern wie der Musikschulen gestalten. Wichtig ist im offenen Ganztag auch eine enge Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen Schule und Träger.

Für all das braucht es doch auch das entsprechende Personal.

Die Personalgewinnung ist sicher eine große Herausforderung. Aber auch deshalb beginnen wir gerade jetzt mit dem Aufbau einer neuen Form der offenen Ganztagsschule. Wir wollen den zeitlichen Vorsprung nutzen und hoffen gemeinsam mit dem KJR auf zahlreiche Interessenten gerade wegen des neuen Konzeptes.

Und wie schaut es mit den Kosten aus?

Qualität hat natürlich seinen Preis. Ich bin aber froh, dass es dem Gemeinderat genauso wichtig ist wie mir, unseren jüngsten Bürgern eine hochwertige Betreuung anbieten zu können. Im vorschulischen Bereich sind wir ja schon länger hervorragend aufgestellt. Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt gemeinsam mit der Grundschule auch in der Nachmittagsbetreuung neue Maßstäbe setzen können.

Stehen überhaupt genügend Räume zur Verfügung oder muss die Gemeinde hier noch etwas tun?

Auf dem neuen Sportcampus haben wir haben großzügige und helle Räumlichkeiten speziell für die Nachmittagsbetreuung geschaffen. Zudem gibt es zahlreiche zusätzliche Orte, angefangen von den Sport- und Gymnastikräumen, der großen Turnhalle bis hin zu einem neuen Schwimmbad, welche vorrangig der Schulnutzung auch nachmittags zur Verfügung stehen. Im Schulhaus Riemerling haben wir also ideale Voraussetzungen. Natürlich bedarf es noch Ergänzungen im Schulhaus Hohenbrunn, aber auch hier haben wir genügend Platz, um den offenen Ganztag optimal zu gestalten.

Gibt es überhaupt Interesse an diesem Angebot?

Mit insgesamt 110 Plätzen an beiden Schulhäusern haben wir ein sehr großes Angebot für die Nachmittagsbetreuung. Und dennoch ist bereits jetzt die Nachfrage sehr groß und wird mit Sicherheit in den nächsten Jahren noch steigen. Eine qualitativ hochwertige und flexible Betreuung am Nachmittag ist für viele Eltern eine gute Ergänzung, um ihren Alltag zwischen Beruf und Familie gut meistern zu können.

Wie geht es jetzt weiter?

Die Räumlichkeiten im Sportcampus werden pünktlich zum Schulbeginn fertig und auch der KJR, der ja im Landkreis die Ganztagesbetreuung eng begleitet, ist für den Beginn gut aufgestellt. Aber sicherlich wird es, wie bei jedem neuen Projekt dieser Größenordnung, nie ganz reibungslos laufen. Wir sind noch lange nicht am Ende mit dem Ausbau des offenen Ganztags, sondern stehen noch ziemlich am Anfang. Das ist auch der Grund, warum wir bereits jetzt starten und nicht erst in vier Jahren, wenn der Rechtsanspruch kommt. Denn zu diesem Zeitpunkt wollen wir eine gut eingeführte und erprobte Ganztagsbetreuung mit zahlreichen Kooperationspartnern den Schulkindern und Eltern anbieten können. In Ergänzung dazu gibt es auch weiterhin ein Hortangebot, dass wir parallel weiter verbessern wollen.

Und wie schaut es mit der Arbeiterwohlfahrt (AWO) aus, die bisher auch Mittagsbetreuung in der Gemeinde anbietet?

Ein Wechsel in der Trägerschaft ist im öffentlichen Bereich an der Tagesordnung, da man ja ohnehin in regelmäßigen Abständen neu ausschreiben soll. Sicher werden wir weiterhin mit der AWO gut zusammenarbeiten. Schließlich betreibt sie für uns einen Waldkindergarten und einen Waldkinderhort.