US-Soldat stirbt tragisch vor 75 Jahren: Die bewegende Geschichte hinter diesem Gedenkstein in Hohenbrunn

Hohenbrunn – Ein Grabstein auf dem Hohenbrunner Gemeindefriedhof lässt Unwissende rätseln. Ein gewisser Captain Lawrence E. Cooper Jr. soll vor 75 Jahren am 6. Juni 1945 in Hohenbrunn verstorben sein. So ist darauf zu lesen. Dabei handelt es sich nur um einen Gedenkstein, denn das eigentliche Grab des verstorbenen U.S.-Offiziers befindet sich auf dem Mount Zion Cemetery in Steele, Pemiscot County, im US-amerikanischen-Bundesstaat Missouri. Und der Ort seines Todes war nicht Hohenbrunn, wenngleich sich dieser Gedenkstein jahrzehntelang auf dem Gelände des ehemaligen Munitionsdepots („Muna“) befand, sondern bei Glonn (Kreis Ebersberg). Dort ist er beim Schwimmen ertrunken.

Gedenkstein musste aus der Muna verlegt werden

Der letzte Muna-Kommandant, Stabsfeldwebel Alfred Hilscher, legte Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU) den Gedenkstein sehr ans Herz. Denn der lag im Verwaltungsteil der Muna. Und da konnte er nach der Auflösung nicht bleiben. Straßmair wiederum veranlasste 2007, dass der Gedenkstein auf dem Gemeindefriedhof, im südwestlichen Geländeteil, einen Platz bekam. Dort wird, wenngleich schmucklos, ein ehrendes Gedenken bewahrt.

Allzu viel ist über den mit 27 Jahren Verstorbenen Captain Cooper auch nicht bekannt. Geboren wurde er am 21. Mai 1918 in Cooter, Pemiscot County, Missouri. Cooper absolvierte die Cooter High School, studierte an der Vanderbilt University School of Medicine und plante, vom Militärdienst zurück in die Medizin in Cooter zurückzukehren. Captain Cooper trat im Zweiten Weltkrieg seinen Dienst im Juli 1943 an und war den größten Teil dieser Zeit im Auslandseinsatz auf dem europäischen Kontinent tätig. Cooper gehörte als Mediziner dem „262nd Ordnance Battalion“, frei übersetzt ein Kampfmittelbataillon, an. Dieses durchquerte Frankreich, Belgien und Deutschland und kam schlussendlich Anfang Mai 1945 in Hohenbrunn an. Kurz vor seinem Tod wurde Cooper für die Soldatenmedaille empfohlen.

Er war der einzige Sohn seiner Eltern

Das Denkmal in Hohenbrunn ist zum Gedenken an den Verstorbenen errichtet worden. In einem Nachruf heißt es ausdrücklich, dass der Arzt „sowohl Offizieren als auch Angestellten der Einheit, der er so treu diente, viel bedeutet hatte“. Das mag auch der Grund sein, warum es einen so großen Gedenkstein gab. Ein Foto des Denkmals wurde umgehend an die Eltern Coopers geschickt.

Erst 1949 konnten die sterblichen Überreste in die USA überführt werden, um dort im Familiengrab beigesetzt zu werden. Bis vor einigen Jahren hieß es noch, dass Cooper 1945 in einem der Löschwasserteiche auf dem Hohenbrunner Muna-Gelände ertrunken sein soll. Schließlich ist auf dem Gedenkstein auch zu lesen: „who lost his life here“, „der hier sein Leben verlor“. Doch Recherchen haben schlussendlich ergeben, dass sich das Freizeitunglück nicht dort, sondern im Kastensee ereignet hat.

Zunächst soll dann die Beisetzung auf einem Soldatenfriedhof in Deutschland (genannt wird Reuth) und dann in Lothringen (Saint-Avold) stattgefunden haben. Da Cooper in Deutschland gestorben ist, wurde aber das Recht von der Familie in Anspruch genommen, den einzigen Sohn in die Heimat bringen zu dürfen.

