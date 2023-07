Supermarkt, Sitzbänke, barrierefreier Bahnhof: Was sich Senioren in Hohenbrunn wünschen

Von: Wolfgang Rotzsche

Mehr Sitzgelegenheiten wünschen sich die Senioren in Hohenbrunn, (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert

Umfrage zeigt: Die meisten Senioren fühlen sich wohl in Hohenbrunn, doch einiges könnte verbessert werden

Hohenbrunn – Die meisten Senioren und Seniorinnen fühlen sich in ihrer Heimatgemeinde Hohenbrunn wohl. Das hat jetzt eine Umfrage unter Bürgern ab 65 Jahren ergeben. Die Ergebnisse wurden nun im Gemeinderat präsentiert. 1843 Fragebögen haben die beiden Soziallotsen Anna Nocke und Tino Jeschar an die Bürger verschickt. Innerhalb von zwei Monaten flatterten etliche Rückmeldungen ins Rathaus. Die Beteiligung lag bei 26,7 Prozent. 95 Prozent der Senioren, die den Bogen ausgefüllt haben, merkten an, sie würden sich sehr wohl oder wohl in der Gemeinde fühlen. Zwei Drittel würde sich in das Gemeinschaftsleben eingebunden fühlen, jede fünfte Person habe mit Mobilitätseinschränkungen zu tun.

Nicht völlig überrascht waren die Mitarbeiter im Rathaus über die Feststellungen, dass die Seniorenangebote in der Gemeinde zwar einen hohen Bekanntheitskreis genießen, aber leider wenig genutzt werden. Das sei ja beispielsweise bei der Frequentierung des Seniorenbusses ablesbar.

Schlecht schneidet der Bahnhof Hohenbrunn bei den Senioren ab, weil er immer noch nicht barrierefrei ausgebaut ist. © Vogelsang/Archiv

Waren sich Hohenbrunner und Riemerlinger in vielen Dingen einig, so gibt es doch einen Spagat bei der Frage, wie zufrieden die Menschen vor Ort seien. Riemerlinger seien in diesem Punkt mehr zufriedener als die Hohenbrunner, was beispielsweise den Angeboten an Einkaufsmöglichkeiten geschuldet seien. Denkbar wäre auch, dass die Riemerlinger mehr nach Ottobrunn und München orientiert sein könnten.

Auf der Wunschliste der Hohenbrunner Senioren stehen unter anderem ein Supermarkt, eine verbesserte ärztliche Versorgung und eine Apotheke. Auch mehr Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum wurden fürs gesamte Gemeindegebiet gefordert. Und der Bahnhof Hohenbrunn fällt erneut wieder negativ auf. Vor allem die fehlende Barrierefreiheit sei hier als Grund genannt. In einem internen Arbeitskreis möchten Tino Jeschar und Anna Nocke die Auswertung der Umfrage besprechen und erste Lösungsvorschläge erarbeiten. Mitte Juli sollen dann nochmals alle Menschen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, angeschrieben und zu einem Austausch eingeladen werden.