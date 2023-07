Hohenbrunn wehrt sich erfolgreich: Landtagsausschuss stellt sich gegen Kiesgrube

Von: Stefan Weinzierl

Die Belastung durch eine Kiesgrube in der Nachbargemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn hält Hohenbrunn nicht für hinnehmbar. © lohr/Archiv

Der Umweltausschuss der Bayerischen Landesregierung hat jetzt die Staatsregierung dazu aufgefordert, die Abgrabungsgenehmigung zurückzunehmen.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn/Hohenbrunn – Die Gegner der Kiesgrube nahe dem Muna-Gelände bei Siegertsbrunn können einen weiteren Teilerfolg feiern: Nachdem das Verwaltungsgericht München vor wenigen Wochen den Eilantrag betroffener Anwohner stattgegeben und einen Betriebsstopp angeordnet hat, gibt es jetzt auch politischen Gegenwind für das Projekt.

Wie die Gemeinde Hohenbrunn, die nach eigenen Angaben unter dem Lkw-Verkehr der Kiesgrube leidet, mitteilt, hat der Umweltausschuss der Bayerischen Landesregierung nun in einem einstimmigen Berücksichtigungsbeschluss die Staatsregierung dazu aufgefordert, die vom Landratsamt erteilte Abgrabungsgenehmigung zurückzunehmen.

Landratsamt ist anderer Meinung

Der Umweltausschuss hat sich aufgrund von zwei Petitionen mit der umstrittenen Abgrabungsgenehmigung beschäftigt. Ein Gesuch hat eine Bürgerin aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn eingereicht, das andere Bürger der Luitpoldsiedlung in Hohenbrunn. „Beide haben wir unterstützt“, betont Hohenbrunns Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU). Schließlich habe seine Gemeinde bereits im Oktober 2022 das Landratsamt vergeblich dazu aufgefordert, die Abgrabungsgenehmigung zurückzunehmen.

Verwaltungsgericht hat Rechtswidrigkeit bestätigt

Der nun vom Umweltausschuss gefasste Beschluss sei das stärkste Mittel, das dem Landtag zur Verfügung steht, sagt Straßmair. Es bedeute, dass der Ausschuss das Anliegen in vollem Umfang für berechtigt halte. Deshalb erwartet Straßmair auch, dass die Bayerische Staatsregierung der Petition baldmöglichst stattgeben und seiner unteren Verwaltungsbehörde, also dem Landratsamt, entsprechende Anweisungen geben wird. „Wir erwarten nun vom Landratsamt, dass nach über neun Monaten unser Antrag auf Rücknahme der rechtswidrigen Abgrabungsgenehmigung endlich stattgegeben wird“, so Straßmair. „Da auch bereits das Verwaltungsgericht München die Rechtswidrigkeit der Genehmigung bestätigt hat, ist jetzt das Landratsamt in der Pflicht.“

Landratsamt: Lärmschutzgutachten ausreichend

Von der Entscheidung des Verwaltungsgerichts zeigte sich die Behörde aber bisher unbeeindruckt. Im Gegensatz zum Gericht hält das Landratsamt ein vom Antragsteller vorgelegtes Lärmschutzgutachten für ausreichend. Man vertrete hier eine andere rechtliche Meinung als das Verwaltungsgericht München, heißt es aus dem Landratsamt.